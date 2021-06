Slovenska odbojkarska reprezentanca je z zanesljivo zmago nad Bolgarijo predtekmovanje lige narodov končala na tretjem mestu in potrdila polfinale. "Fantje so opravili veliko delo, ki pa še ni končano, zdaj prihaja najlepši del tekmovanja," je po napredovanju na zaključni turnir dejal selektor Alberto Giuliani. Slovenci se bodo za finale v soboto pomerili z aktualnimi svetovnimi prvaki Poljaki.

"Ne bi bili tu, če naš cilj ne bi bila vsaj uvrstitev med najboljšo četverico," je še pred odhodom slovenski odbojkarjev v Rimini, kjer so 28. maja začeli premierno popotovanje v ligi narodov, optimizem med reprezentanti širil izkušeni člen slovenske izbrane vrste Alen Pajenk.

"Fantje so opravili veliko delo, a ni še končano"

Po skoraj mesecu dni, v katerem se je nabralo kar nekaj skalpov, pobožna želja pa se je spremenila v cilj, je s soigralci na zaključnem turnirju tekmovanja, v katerem Slovenci nastopajo prvič. Polfinalno vstopnico so potrdili z zmago na zadnjem obračunu predtekmovanja, na katerem so s 3:0 v nizih odpravili Bolgarijo.

"Fantje so opravili veliko delo, ki pa še ni končano, zdaj prihaja najlepši del tekmovanja," pravi selektor Alberto Giuliani. Foto: FIVB "O tej tekmi je težko govoriti. Na začetku smo bili nekoliko pod pritiskom, kasneje pa je bilo težko držati koncentracijo na visoki ravni, saj se je tekma vse bolj odvijala po naših željah. Zelo veseli smo, ker je to velik rezultat za Slovenijo, da je med štirimi najboljšimi reprezentancami v tej ligi narodov. Mislim, da pred začetkom nihče ni stavil na nas, a premagali smo skoraj vse velike reprezentance in si zaslužili to, polfinale. Fantje so opravili veliko delo, ki pa še ni končano, zdaj prihaja najlepši del tekmovanja," je po preboju na zaključni turnir, kjer jim bodo družbo delale velesile Brazilija, Poljska in Francija, dejal selektor Alberto Giuliani.

"Naredili smo, kar smo morali za uvrstitev na zaključni turnir. Odigrali smo na zelo visoki ravni in tako uspešno zaključili skupinski del," je bil zadovoljen Tonček Štern. Foto: FIVB

"Naredili smo, kar smo morali za uvrstitev na zaključni turnir"

"Res je, da je Bolgarija na papirju morda slabša ekipa, ampak mislim, da v ligi narodov nobena tekma ni lahka. Danes smo že od prve točke, vseh šest igralcev, začeli s pravim pristopom. Naredili smo, kar smo morali za uvrstitev na zaključni turnir. Odigrali smo na zelo visoki ravni in tako uspešno zaključili skupinski del. Zdaj imamo dan, dva, da se spočijemo in gremo na F4," je po zmagi, h kateri je prispeval največ, 13, točk, razmišljal korektor Tonček Štern.

Tonček Štern po napredovanju v polfinale:

Neizmerno veselje in pohvala

"Danes je bila spet ena težka tekma, že zaradi tega, ker je to že tretji tekmovalni dan. Noge in roke so že malo težje, ampak pomembno je bilo, da smo tisti prvi niz izvlekli, potem v nadaljevanju pa se je videlo, da smo enostavno precej boljša ekipa, pa v kakršnikoli zasedbi že igramo. Neizmerno sem vesel. Pohvalil bi vse fante za te odlične predstave in uvrstitev na zaključni turnir," je misli strnil podajalec turnirja Gregor Ropret.

Izjava Gregorja Ropreta:

"Celoten turnir je bil zelo dolg. Pomembno je, da smo že na začetku zmagali na veliko tekmah in tako na koncu imeli 'usodo' v svojih rokah. Danes je bilo pomembno zmagati na tej tekmi, saj smo bili tako povsem neodvisni od preostalih ekip in rezultatov preostalih srečanj. Vedeli smo, da nas čaka težka tekma. V prvem nizu smo bili nekoliko izenačeni, potem pa je šlo na srečo vse v našo korist in smo na koncu dokaj gladko zmagali. Tudi sam sem vesel, da sem dobil nekaj priložnosti in omogočil Janiju, da si odpočije, tako da bo pripravljen na naslednje tekme. Gremo torej naprej po nove zmage," pa je zadnje srečanje skupinskega dela, na katerem je dobil priložnost, ocenil Jan Klobučar.

Slovenci so Poljake v predtekmovanju premagali s 3:1 v nizih. Foto: FIVB

V soboto najprej nad Poljsko

Reprezentance zdaj čakata dva dneva premora, v soboto pa se v Riminiju začenjajo boji za odličja. Slovenci se bodo v polfinalu pomerili z aktualnimi svetovnimi prvaki Poljaki, v drugem polfinalu bosta igrali Brazilija in Francija. Finale in tekma za tretje mesto bosta v nedeljo.

Polfinalna para Slovenija - Poljska

Brazilija - Francija