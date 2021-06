Slovenci z zanesljivo zmago potrdili velik uspeh

Slovenski odbojkarji so brez izgubljenega niza odpravili Bolgare in si s tretjim mestom zagotovili nastop v sobotnem polfinalu. V tem jih čakajo Poljaki.

Slovenski odbojkarji so brez izgubljenega niza odpravili Bolgare in si s tretjim mestom zagotovili nastop v sobotnem polfinalu. V tem jih čakajo Poljaki. Foto: FIVB

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na zadnjem obračunu predtekmovanja lige narodov v Riminiju zanesljivo, s 3:0, premagala Bolgarijo in potrdila uvrstitev na zaključni turnir, na katerem bo v sobotnem polfinalu igrala proti Poljakom. V drugem polfinalu se bodo udarili Brazilci in Francozi.

Neznank v italijanskem Riminiju, ki med 28. majem in 27. junijem gosti letošnjo izvedbo odbojkarske lige narodov, ni več. Znani so vsi štirje polfinalisti tekmovanja.

Že pred današnjim zadnjim krogom je bilo jasno, da sta si nastop na zaključnem turnirju najboljše četverice priigrali Brazilija in Poljska, popoldan si je vstopnico po maratonu proti Poljakom in zmagi po petih nizih zagotovila še Francija. Zadnjo vstopnico so v žep pospravili Slovenci, ki so imeli pred tekmo z Bolgarijo vse niti v svojih rokah.

Zmaga je zagotavljala polfinale, ob porazu pa bi na napredovanje še vedno lahko upali − zvečer bi morali Brazilci premagati Ruse −, a so varovanci Alberta Giulianija zadnjo tekmo predtekmovanja končali zmagovito. Predzadnje Bolgare so premagali s 3:0 in si z 12. zmago zagotovili tretje mesto po rednem delu.

Še najbolj izenačen je bil uvodni niz, ko je Bolgarom še uspelo držati stik s Slovenci. Ti so ga dobili s 25:23. V drugem so še stopili na plin in s 25:16 povedli z 2:0. Tudi v tretjem je slovenska izbrana vrsta povsem nadzirala potek srečanja in na koncu zanesljivo potrdila nastop v polfinalu tekmovanja. V tem se bo v soboto pomerila z aktualno svetovno prvakinjo Poljsko, v drugem polfinalnem paru pa bodo Brazilci in Francozi.

Slovenci so v predtekmovanju Poljake premagali s 3:1 v nizih. V soboto sledi obračun za finale. Foto: FIVB

V polfinalu znova nad svetovne prvake Poljake

Zdaj sledita dva dneva premora, polfinalni tekmi bosta v soboto. Slovenci so Poljake v predtekmovanju že premagali, in sicer s 3:1 v nizih.

Prvi polfinalni obračun bo v soboto, ob 11.30 uri, drugi bo na sporedu ob 15. uri. Tekma za tretje mesto se bo začela v nedeljo, ob 11.30 uri, veliki finale Lige narodov v Riminiju bo ob 15. uri.

Polfinalna para Slovenija - Poljska

Brazilija - Francija