Slovenska odbojkarska reprezentanca je po rednem delu lige narodov, ki ga je končala na tretjem mestu in se uvrstila v sobotni polfinale (ob 15. uri proti Poljski), znova napredovala na svetovni lestvici in je šesta. Slovenci so pri/na vrhu tudi v nekaterih individualnih statističnih kategorijah.,

Slovenski odbojkarji so na 15 tekmah uvodnega dela lige narodov, po katerem je najboljša četverica napredovala na zaključni turnir (ob Slovencih še Brazilija, Poljska in Francija), vknjižili 12 zmag in zgolj tri poraze. S kopičenjem zmag se je izboljševala tudi slovenska uvrstitev na svetovni lestvici. Z 12. mesta so skozi tekmovanje vztrajno napredovali, po treh zmagah v zadnjih treh dneh pa naredili dodaten korak navzgor.

Slovenska reprezentanca je pred sobotnim polfinalom na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze napredovala na visoko šesto mesto (301 točk), pred njo so le še Brazilija (420 točk), Poljska (391 točk), Rusija (343 točk), Francija (328 točk) in ZDA (327 točk).

Gregor Ropret je najboljši podajalec lige narodov. Foto: FIVB

Ropret najboljši podajalec, Čebulj z drugim najvišjim številom točk

Slovenski odbojkarji so še naprej zelo uspešni tudi glede na individualno statistiko. Gregor Ropret je redni del lige narodov končal na prvem mestu v razvrstitvi najboljših podajalcev. Na drugem mestu je Argentinec Luciano De Cecco, tretji je Nemec Jan Zimmermann.

Klemen Čebulj še naprej zaseda drugo mesto med odbojkarji z največ doseženimi točkami. Sprejemalec jih je nanizal 215 in zaostal le za Nizozemcem Nimirjem Abdelom-Azizom z 264 točkami, tretji je Rus Maksim Mihajlov z 201 točko. Med prvo deseterico se je uvrstil tudi Tonček Štern, ki je skupno zbral že 158 točk.

Klemen Čebulj je zbral 215 točk, več jih je vknjižil le Nizozemec Nimir Abdel-Aziz (264). Foto: FIVB

Slovenskih reprezentantov ni med najboljšimi serverji turnirja, je pa zato naš prosti igralec Jani Kovačič redni del lige narodov končal med najboljšo deseterico obrambnih igralcev, sprejemalcev in liberov. Kovačič je zbral 132 obramb, Nemec Julian Zenger 141, na prvem mestu je Italijan Fabio Balaso. Med sprejemalci je z 42,34 odstotka idealnih sprejemov vrh lestvice zasedel Iranec Arman Salehi, drugi je Brazilec Thales Hoss (41,15 %), tretji pa Japonec Yuki Ishikawa (40,18 %). Kovačič je s 34,82 odstotka na osmem mestu. V razvrstitvi najboljših prostih igralcev se je slovenski reprezentant uvrstil na visoko četrto mesto, za Avstralcem Lukom Perryjem, Nemcem Zengerjem in Italijanom Balasom.

Jan Kozamernik je v razvrstitvi najboljših blokerjev zasedel osmo mesto, zbral je 25 blokov. Največ, kar 44, jih je vknjižil Srb Marko Podraščanin, 32 jih je dosegel njegov soigralec Petar Krsmanović, s 30 je tekmovanje končal Iranec Mohammad Seyed.

Slovenci se bodo za finale v soboto ob 15. uri pomerili s Poljaki. Foto: FIVB

Dva dneva premora, nato polfinale proti Poljakom

Kvartet, ki si je zagotovil polfinale, ima zdaj dva dneva tekmovalnega premora. Polfinala bosta na sporedu v soboto, Brazilci in Francozi se bodo pomerili ob 11.30, Slovenci in Poljaki pa ob 15. uri. Finale in tekma za 3. mesto bosta v nedeljo.