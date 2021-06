Avstrijci in Avstrijke pokopali slovenske olimpijske upe

Prvi sta na mivko stopili Nina Lovšin in Špela Morgan, ki sta se pomerili s Katharino Schützenhöfer in Leno Plesiutschnig. V prvem nizu sta bili tekmici boljši z 21:11, v drugem pa z 21:13. Na odločilni tekmi osmine finala kvalifikacij sta se Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin srečali še z drugim avstrijskim parom, Nadine in Tereso Strauss. Avstrijski predstavnici sta se veselili zmage z 21:13 in 21:17 ter svoji reprezentanci priigrali napredovanje v četrtfinale, za Slovenke pa so kvalifikacije za Tokio 2020 tako zaključene. Kljub porazu so naše odbojkarice z uvrstitvijo v finale kvalifikacij dosegle doslej največji uspeh v boju za nastop na olimpijskih igrah.

Foto: CEV

Tudi pri moških so bili tekmeci slovenske vrste Avstrijci. Na prvi tekmi sta Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik klonila proti navezi Robin Seidl/Philipp Waller. Avstrijca sta prvi niz dobila po ogorčenem boju s 23:21, v drugem pa sta bila prepričljivejša z 21:15. Martin Ermacora in Moritz Pristauz-Telsnigg sta nato z 21:17 dobila prvi niz dvoboja z Danijelom Pokeršnikom in Črtomirjem Bošnjakom, a sta bila naša predstavnika v drugem setu boljša z 21:19. V izenačenem tretjem nizu sta v razburljivi končnici s 15:13 slavila Avstrijca in z drugo zmago svoji reprezentanci zagotovila napredovanje v četrtfinale. Za slovenske odbojkarje popravnega izpita ni, s porazom so se, žal, poslovili od nastopa na olimpijskih igrah v Tokiu, a tako kot dekleta, Sloveniji priigrali najboljšo uvrstitev doslej.

Foto: CEV

"Škoda, da se je tako izteklo, a smo še enkrat dokazali, da se lahko kosamo z najboljšimi. Mednje Avstrijci nedvomno spadajo. Na koncu nam je malo zmanjkalo, predvsem nekaj sreče in tudi veliko izkušenj. Zelo veseli nastop Črta Bošnjaka, ki je po uspehu na prvenstvu do 22 let pokazal, da lahko tudi proti najboljšim ekipam sveta igra na visoki ravni. Pred nami je novi olimpijski cikel, tokrat triletni. Treba je samo nadaljevati delo, se udeleževati turnirjev, nabirati izkušnje. Razlike v odločilnih trenutkih se najbolj poznajo ravno v tem, kolikokrat je bil kdo v taki situaciji in kako se v njej znajde. Veselijo nas spodbudne predstave in s tem v mislih moramo delati naprej," je po koncu kvalifikacij oceno nastopa v Haagu podal Nejc Zemljak.