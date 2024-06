Slovenci premagali tudi trdožive Kubance

Slovenska odbojkarska reprezentanca se je po torkovi zmagi nad Argentino in dokončno potrditvijo nastopa v Parizu danes v Stožicah pomerila še z nepredvidljivo in ranjeno Kubo ter jo premagala s 3:2.

Slovenci želijo Stožice zapustiti s štirimi zmagami in čim boljšim izhodiščem za zaključni turnir osmerice lige narodov ter razporeditev skupin na olimpijskih igrah. Drugo so vknjižili danes, ko so po hudem boju s 3:2 v nizih premagali Kubo.

Današnja zmaga varovancev selektorja Gheorgheja Cretuja ni bila lahka. Kubanci so se, tako kot so napovedovali strokovnjaki, izkazali kot odlična ekipa, ki je ob dobrem dnevu lahko preseneti vsako reprezentanco. Ima odlične posameznike, ki igrajo v najmočnejših evropskih ligah, kot ekipa sicer veliko niha, to kaže tudi lestvica lige, bori se še tako za zaključni turnir kot za olimpijske igre.

Ne niha pa samo od tekme do tekme, ampak med svojimi dvoboji, to je dokazala tudi v Ljubljani. Na trenutke je kazalo, da Slovence lahko preseneti, a Slovenci tega vendarle niso dopustili, pa čeprav so v preteklosti že kazali tudi boljše predstave. Napak je bilo kar nekaj, težave jim je predstavljal kubanski blok, na trenutke tudi sprejem, toda to ni bilo usodno. Ko je bilo najbolj potrebno, so bili pravi, tokrat so se tudi s pomočjo glasnih tribun rešili v vrhunsko odigranem "tie breaku".

Foto: www.alesfevzer.com

V petek bodo imeli prost dan, v soboto pa se bodo merili z Italijani, s katerimi se skupaj s Poljaki borijo za prvo mesto po prvem delu lige. Azzurri v Ljubljano niso prišli z vsemi najboljšimi, a tudi njihova "rezervna" ekipa je spoštovanja vredna.

Danes v Stožicah še dve tekmi

Za uvod v četrtek sta se v Ljubljani udarili Argentina, ki prav tako še lovi olimpijsko vozovnico, in Turčija. Argentinci so zmagali s 3:0. Sledil je še dvoboj Bolgarov in Italijanov, ki so ga s 3:0 dobili naši zahodni sosedje.

V Manili so se končale vse tri tekme, med Nemčijo in Kanado (0:3), Iranom in Nizozemsko (3:2) ter ZDA in Brazilijo (3:2).

Zaključni turnir na Poljskem

Po tem turnirju bodo znani prav vsi nastopajoči na tekmovanju petih krogov, pa tudi osmerica, ki bo sodelovala na zaključnem turnirju lige narodov v Lodžu (27.–30. junij).

Slovenci si želijo pripraviti čim boljše izhodišče pred zaključnim turnirjem, cilj so štiri zmage in prvo mesto na lestvici po rednem delu.