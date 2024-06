Prvi niz ni kazal, da bo boj tako trd in neizprosen

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v ligi narodov zabeležila še deveto zmago in po Argentini drugo na turnirju v ljubljanskih Stožicah. S 3:2 je po izenačenem boju premagala neugodno Kubo in tem zadržala prvo mesto na lestvici lige.

Pri tem pa ni imela lahkega dela. Kubanci so se, tako kot so napovedovali strokovnjaki, izkazali kot odlična ekipa, ki je ob dobrem dnevu lahko preseneti vsako reprezentanco. Ima odlične posameznike, ki igrajo v najmočnejših evropskih ligah, kot ekipa sicer veliko niha, to kaže tudi lestvica lige, bori se še tako za zaključni turnir kot za olimpijske igre.

Ne niha pa samo od tekme do tekme, ampak tudi med samimi dvoboji, to je dokazala tudi v Ljubljani. Na trenutke je kazalo, da Slovence lahko preseneti, a izbranci Gheorgeja Cretuja tega vendarle niso dopustili, pa čeprav so v preteklosti že kazali tudi boljše predstave. Napak je bilo kar nekaj, težave jim je predstavljal kubanski blok, na trenutke tudi sprejem, toda to ni bilo usodno. Ko je bilo najbolj potrebno, so bili pravi, tokrat so se tudi s pomočjo glasnih tribun rešili v vrhunsko odigranem "tie breaku".

Foto: www.alesfevzer.com

Prvi niz ni kazal, da boj tako trd in neizprosen. Slovenci so po asu Klemna Čebulja povedli s 5:2, po bloku Tineta Urnauta s 13:8, vodili tudi s 23:17. Kubanci so po zaslugi dobrih servisov Robertlandyja Simona prišli do izida 20:23, a ko so Slovenci dobili 24. točko, je bilo jasno, da niza ne morejo izgubiti.

So pa slabo začeli drugi niz. Kubanci so po zaslugi bloka, z njim so v drugem delu igre dosegli kar osem točk, prišli do vodstva z 8:3, pozneje vodili tudi za sedem točk, dobri servisi Alena Pajenka so Slovence približali na 17:21, a v nadaljevanju izenačenja vendarle niso preprečili.

Do vodstva pa so spet prišli po tretjem, ki je bil do izida 17:17 izenačen, nato Kubanci storili nekaj napak, ki so jih gostitelji znali kaznovati. Izenačen boj se je odvijal tudi ves četrti niz. Ekipi sta se menjavali v vodstvu, v končnici so imeli nekaj žog za zmago s 3:1 tudi Slovenci, toda sreča in zbranost je bila na strani srednjeameriške ekipe, napaka na mreži Tončka Šterna jim je omogočila novo izenačenje.

A to je bilo tudi vse, kar jim je uspelo. Skrajšani niz so namreč Slovenci odigrali fantastično, prepričljivi so bili v vseh elementih. V obrambi so bili maksimalno borbeni, v napadu pa zanesljivi, dvoma o tem, kdo bo tekmo dobil, ni bilo več.

Slovenci bodo imeli v petek prost dan, v soboto pa se bodo merili z Italijani, s katerimi se skupaj s Poljaki borijo za prvo mesto po prvem delu lige. Azzurri v Ljubljano niso prišli z vsemi najboljšimi, a tudi njihova "rezervna" ekipa je spoštovanja vredna.

Foto: www.alesfevzer.com

Slovenija : Kuba 3:2 (22, -20, 21 -29, 8) Dvorana Stožice, gledalcev 5.617, sodnika: Dziewirz (Kanada), Simonović (Švica). Kuba: Masso, Mergarejo 1, Sanchez 9 (1 as, 1 blok), Concepcion 13 (1 as, 2 bloka), Thondike 2 (2 bloka), Garcia, Diaz, Simon 13 (1 as, 3 bloke), Martinez, Alonso, Lopez 19 (2 bloka), Yant 20 (2 asa, 3 bloke), Salas, Charles, Cruz. Slovenija: T. Štern 21 (1 as, 2 bloka), Pajenk 11 (2 asa, 1 blok), Planinšič, Kozamernik 14 (1 as, 3 bloke), Toman, Bračko, Štalekar, Kovačič, Ž. Štern, Ropret 3 (1 as, 1 blok), Urnaut 11 (1 as, 1 blok), Čebulj 17 (2 asa), Mujanović 1 (1 blok), Kržič.