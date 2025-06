Metka Lobnik v Budimpešti za bronasto kolajno

Slovenska judoistka Metka Lobnik se bo popoldan ob 18. uri na svetovnem prvenstvu v Budimpešti borila za bronasto kolajno v kategoriji do 78 kg. Njena tekmica bo azijska prvakinja in lanska zmagovalka prestižnega grand slama v Tokiu Japonka Kurena Ikeda.

V osrednji budimpeški športni dvorani Laszlo Papp je tekmovalko Apolona šele v polfinalu ustavila italijanska olimpijska prvakinja Alice Bellandi.

Sodnik je Italijanki hitro dosodil met za juko, ki je bil zelo na meji in ga borki z manjšimi uspehi bržkone ne bi. Lobnik je bila prisiljena, da se popolnoma odpre, če želi poravnati izid. Italijanka pa je to spretno izkoristila, z gardom uspešno "zaklenila roki" Slovenki, sama pa prežala na priložnosti in do konca obvladovala borbo ter zbrala še dva meta za juko in dva za vazari.

Pred tem je Lobnik pokazala enega najbolj prepričljivih nastopov na SP sploh. V prvem krogu je bila slovenska olimpijka prosta, nato pa je v dvorani Laszlo Papp prevladovala v dvoboju z Avstralko Mario Swan, letos bronasto na združenem prvenstvu Amerik in Oceanije.

V zadnji minuti, borba v parterju je trajala dolgo, ko je ura odštevala sekunde že četrtič, je tekmovalki Apolona uspelo tekmico zadržati na tleh dovolj dolgo za oceno juko, ki je odločila dvoboj.

Zmagovalka grand slama v Tbilisiju je bila favoritinja tudi v boju z mlado Kubanko Lisrialis Gonzalez Bonnet. Slednja je letos prav tako osvojila bron na združenem prvenstvu Amerik in Oceanije, a v konkurenci do 21 let.

Tekmica je bila brez možnosti, meti so se vrstili, ključen pa je bil met za vazari na polovici dvoboja, ki ga je Lobnik podaljšala v končni prijem za predčasno zmago.

V boju za polfinale je padla še 23-letna Beatriz Freitas iz Brazilije, letos že tretja na grand slamu v Kazahstanu. Štajerka je hitro dosegla met za juko, v nadaljevanju pa vse do izteka časa nadzorovala dvoboj.

V preteklih dneh je dve zmagi na SP dosegla olimpijka Kaja Kajzer, v boju za četrtfinale v kategoriji do 63 kg pa izgubila s kasneje srebrno Kanadčanko Catherine Beauchemin Pinard. Eno zmago je dosegla tudi Kaja Schuster, nato pa jo je ugnala Japonka Shiho Tanaka. Ta je ob koncu dneva osvojila zlato, Schuster pa je bila edina, ki je Japonka ni vrgla na blazino, saj je slavila tesno s 3:2 po kaznih. Brez zmage je ostal Nace Herkovič.

