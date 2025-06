Slovenski namiznoteniški igralci v kvalifikacijah brez zmage

V četrtek se bo v Ljubljani začel glavni del namiznoteniškega turnirja WTT Contender. Na njem bo v posamični konkurenci nastopilo šest slovenskih predstavnikov, Darko Jorgić, ki si je to prislužil zaradi visoke uvrstitve na lestvici ITTF, in pet povabljencev. Preostali so obstali v kvalifikacijah, v katerih niso zabeležili niti ene zmage.