Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jorgić in Deni Kožul sta se na turnirju WTT Contender v Skopju uvrstila v polfinale igre dvojic. V četrtfinalu sta s 3:2 (8, -7, 9, -10, 8) premagala Japonca Joja Yokotanija in Shunsukeja Okana. V posamični konkurenci je bil v drugem krogu Jorgić s 3:2 (6, -9, 4, -7, 5) boljši od Lima Jonghoona, medtem ko je moral Kožul priznati premoč Indijca Manava Thakkarja, ki je zmagal s 3:0 (9, 10, 4).

V opoldanskem delu programa sta najboljša slovenska namiznoteniška igralca v pravem maratonu v petem nizu strla odpor japonske dvojice Yokotani in Okano, ki sta se na glavni turnir prebila iz kvalifikacij. Jorgić in Kožul sta priložnost za zmago imela že v četrtem nizu, vendar nista izkoristila zaključne žogice, zato pa sta v petem z delnim izidom 5:0 povedla s 7:5 in niz, s tem pa tudi tekmo, zanesljivo dobila. V soboto se bosta pomerila s prvima nosilcema, Indijcema Manavom Thakkarjem in Manushem Shahom. Tekma bo v soboto, ob 13.55.

Jorgić: Naredila bova vse, da se uvrstiva v finale

"Z Denijem sva prikazala zelo dobro igro, v polfinalu pa naju čakata neugodna Indijca, ki igrata taktično dobro, hitro in čakata na napake nasprotnikov. Od prve točke naprej bova morala biti osredotočena, naredila pa bova vse, da se uvrstiva v finale," je po zmagi v četrtfinalni tekmi dvojic povedal 26-letni Jorgić.

Thakkar, osmi nosilec turnirja v Skopju, je bil v posamični konkurenci že usoden na Kožula, ki je v uvodnem nizu še vodil s 6:4, vendar je Indijec dosegel štiri zaporedne točke, nato pa vodstva ni več izpustil iz rok. V drugem nizu je imel aktualni slovenski državni prvak tri zaključne žogice za izenačenje v nizih, žal so ostale neizkoriščene, tako da je bil tretji niz le še formalnost.

Jorgića v četrtfinalu čaka 48. na svetovni lestvici

Namesto s Kožulom bo Jorgić tako v četrtfinalu v soboto, ob 12.10, igral s 25-letnim Indijcem, 48. na svetovni lestvici. Prvi nosilec turnirja v Skopju je v osmini finala igral toplo-hladno, saj je po gladko dobljenem uvodnem nizu drugega izgubil, zato pa v tretjem Limu prepustil le štiri točke. Četrti niz je spet pripadel 28-letnemu Limu (49. na svetovni lestvici), ki je bil v odločilnem petem nizu spet ves čas v podrejenem položaju.

"Čeprav se je dvoboj končal šele v petem nizu, sem se dobro počutil, igral sem zanesljivo in taktično dobro. Žal mi je le četrtega niza, ko sem imel nekoliko smole, ampak nič zato, na koncu je pomembna zmaga. V četrtfinalu me čaka Thakkar, proti kateremu sem zadnjič igral pred štirimi ali petimi leti, seveda pa sem gledal njegov dvoboj z Denijem. Gre za igralca, ki vrača veliko žogic na mizo, zato bom moral biti pripravljen na dolge izmenjave, ne bom smel igrati hitro, pač pa pametno, taktično in verjamem, da mi lahko uspe preboj v polfinale. Občutek imam, da je forma dobra, počutim se dobro, zato komaj čakam jutrišnji obračun," pa je Jorgić dejal po zmagi v osmini finala v posamični konkurenci.

