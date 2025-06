"Če ne zaradi drugega, vabim gledalce, da pridejo pozdravit Bojana. On je imel tudi name velik vpliv name, bil mi je vzor. Zasluži si, da ga ljubitelji namiznega tenisa pridejo pogledat," je gledalce v Tivoli povabil DarkoJorgić, deseti igralec sveta, ki bi rad enkrat tudi v Ljubljani dokazal, zakaj je že nekaj let v samem svetovnem vrhu.

Jorgić: Želim se pokazati pred slovenskimi navijači

"Zame turnir pomeni velik pritisk in veliko željo, da se pokažem pred slovenskimi navijači. Zadnji dve leti na domačem turnirju tukaj nisem pokazal svojega najboljšega namiznega tenisa, tri leta nazaj pa sem bil v Novi Gorici v finalu in ta uspeh bi rad ponovil. To, da sem kot deseti igralec sveta šesti nosilec, veliko pove o konkurenci. Najprej sicer želim priti, kamor sodim, s kančkom sreče pa doseči še kaj več," je o željah spregovoril Jorgić.

Darko Jorgić Foto: worldtabletennis.com

Ta bo še pred Ljubljano igral na podobnem turnirju v Skopju, v Tivoliju pa je kot edini Slovenec na turnir uvrščen neposredno, medtem ko bosta Deni Kožul - z Jorgićem bo igral tudi v konkurenci dvojic - in Tokić med povabljenci. Na seznamu igralcev kvalifikacij sta tudi Peter Hribar in Brin Vovk.

Tokić v slovenskem dresu ni nastopal od leta 2021. Po olimpijskih igrah v Tokiu je sprejel ponudbo za vlogo belgijskega selektorja, dvojne vloge pa mu belgijska oziroma flamska zveza ni dovolila. Zdaj se je z Belgijci razšel in izrazil željo, da se od turnirjev poslovi v družbi najboljših igralcev sveta.

V šali: Če se je lahko Jordan vrnil, zakaj se ne bi Tokić

"Hvala namiznoteniški zvezi, da mi je to omogočila. Sicer to ne bo popolno slovo, še vedno bom igral za nemški klub, mogoče bom kdaj pomagal tudi reprezentanci na ekipnih tekmovanjih. Menim, da sem še vedno boljši od nekaterih reprezentantov in lahko pomagam. Za turnirje pa nimam več volje in motiva, na prvem mestu mi je družina in delo z mladimi v ljubljanskem centru. V Ljubljani seveda nimam kakšnih tekmovalnih ciljev, si pa močno želim, da bi se uvrstil v drugi krog in se tam pomeril z Darkom, v prvem se srečati ne moreva. Trenutno vodim 1:0 v medsebojnih tekmah, kaj bi bilo lepšega kot povečanje vodstva, tudi če bi zmagal on, pa ne bi bil jezen, Šampion si tudi zasluži izenačenje," se je pošalil 44-letni Novogoričan, ki se je z družino preselil v Ljubljano. V šali je tudi dejal, da mogoče to ne bo njegovo slovo, ampak vrnitev med najboljše: "Če se je lahko Jordan vrnil, zakaj se ne bi Tokić."

Turnir bo priložnost, da se domačemu občinstvu pokažejo tudi slovenska dekleta. Na glavni turnir so povabljene Sara Tokić, v mešanih dvojicah bo nastopala skupaj s svojim stricem Bojanom, Ana Tofant in Lara Opeka, v kvalifikacijah bodo nastopile še Lea Paulin, Katarina Stražar in Tjaša Novak.

Po besedah predsednika zveze Tomaža Kralja je proračun turnirja več kot 500.000 evrov, zveza pa je od krovne organizacije tudi že dobila zagotovilo, da bo turnir v Ljubljani vsaj še v naslednjih treh letih.