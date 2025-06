Jorgić in Kožul v Skopju uspešna v prvem krogu

V Skopju v Severni Makedoniji so bili danes na sporedu obračuni uvodnega kroga glavnega dela namiznoteniškega turnirja WTT Contender z denarnim skladom 100.000 dolarjev (87.000 evrov). Nastopila sta tudi Slovenca, eden izmed nosilcev Darko Jorgić in Deni Kožul sta bila uspešna in se uvrstila v drugi krog.