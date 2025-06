Ikona namiznega tenisa za konec kariere izgubil finale

V posamičnem dvoboju je 44-letni Timo Boll tesno izgubil proti brazilskemu svetovnemu podprvaku Hugu Calderanu v petih nizih. V odločilni peti tekmi finala sta Boll in njegov soigralec Anton Källberg v dvojicah izgubila z 0:3 proti Simonu Gauzyju in Shunsukeju Togamiju iz Ochsenhausna.

To sta bila zadnja dvoboja Bollove skoraj 30-letne poklicne kariere, v kateri je bil štirikrat na prvem mestu svetovne lestvice in je osvojil 20 naslovov evropskega prvaka v posamični konkurenci, dvojicah in v ekipnih tekmovanjih. Na olimpijskih igrah je osvojil tudi dve ekipni srebrni in dve ekipni bronasti medalji.

Za konec je z Düsseldorfom v poslovilni sezoni ostal brez svojega 15. naslova nemškega ekipnega prvaka.