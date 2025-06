Jorgić klonil v polfinalu, pa tudi v dvojicah

Vsi nizi so bili izenačeni, prvega je Kitajec dobil z 11:9, drugega s 15:13, tretjega pa spet 11:9.

"Odločil je prvi niz, v katerem sem imel vse pod kontrolo, pa sem ga na koncu izgubil. Lahko bi bilo tudi 3:0 zame. Bilo je veliko izmenjav, morda sem bil v ključnih trenutkih preveč nestrpen in sem preveč hitel, na drugi strani pa je Wen vračal žogice na mizo, kar je značilno za Kitajce in to ne glede na to, s kom igraš. To se je danes pokazalo, ko sem tudi naredil preveč lastnih napak, tudi taktično bi lahko igral bolje," je ocenil Jorgić in dodal: "Ni kaj, zaslužena zmaga Kitajca, čeprav sem si želel več. Pred vrati je zdaj Ljubljana, upam, da bom raven igre dvignil še na višjo kot v Skopju in da doma skušam priti do še enega dobrega rezultata. Seveda bo še težje kot v Makedoniji, toda če bom igral kot znam, sem sposoben za kaj več."

Še prej je Darka Jorgića v popoldanskem sporedu čakal polfinalni obračun v dvojicah. Z Denijem Kožulom sta se kot tretja nosilca merila s prvopostavljeno indijsko navezo Thakkar/Manush Utpalbhai Shah. Boljša sta bila prva nosilca iz Indije. Prvi niz sta Slovenca sicer prepričljivo dobila z 11:4, nato pa se je tehtnica prevesila na stran Indijcev. Naslednje tri nize sta dobila z 11:8, 11:4 in 11:4.

Leto mlajši Indijec (48. ITTF) je bil Jorgićev tekmec tudi v posamičnem četrtfinalnem obračunu. Izkoristil je malce rezerviran začetek slovenskega asa in si hitro priigral prednost 9:5 v prvem nizu. Toda Jorgić je nato zaigral bolje, ubranil dve žogici za niz tekmeca in ga dobil s 13:11. Drugi niz je potekal podobno, Indijec je imel pri 10:8 dve priložnosti za izenačenje v nizih, a je tokrat po vrnitvi Hrastničana le dobil niz z 12:10.

Tretji in četrti niz sta kljub nekaj nihanjem zanesljivo pripadla Jorgiću. V tretjem nizu je vodil s 6:2, dovolil tekmecu, da se približa le na točko (7:6), vendar v končnici tokrat ničesar ni prepuščal naključju. V četrtem nizu je zaostajal z 2:4, nato pa nanizal osem zaporednih točk za zanesljivo zmago.

Slovenca ne bosta imela veliko časa za počitek, saj se že v torek začenja WTT Contender v Ljubljani, kjer pa bo konkurenca še močnejša kot v Skopju, precej večji bo tudi nagradni sklad.