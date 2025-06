Remec: Dokapitalizacija stanovanjskega sklada bo končana v poletnih mesecih

Kot je na novinarski konferenci v Ljubljani poudaril direktor stanovanjskega sklada Črtomir Remec, trenutno usklajujejo vsebino pogodbe med državo in skladom. "Pričakujem, da bo enkrat poleti denar tudi nakazan, mi pa še z večjo intenzivnostjo pripravljamo projekte," je dejal.

20 projektov in dva tisoč stanovanj

Po Remčevih besedah gre skupaj za 20 projektov in dva tisoč stanovanj, od tega je 20 odstotkov oskrbovanih stanovanj in stanovanj, prilagojenih za gibalno ovirane osebe. Ocenjena vrednost investicij je štiristo milijonov evrov skupaj z desetodstotno investicijsko rezervo, ki pa je do zdaj niso uporabili skoraj v nobenem projektu.

Za večje projekte, kot so Glince Podutik v Ljubljani, Ob Savi v Kranju in Novo Pobrežje v Mariboru, v okviru katerih je predvidena gradnja 1.100 novih stanovanj, po njegovih besedah še vedno tečejo usklajevanja zahtev pristojnih institucij v integralnem postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj.

V primeru projekta Glince Podutik potekajo usklajevanja z direkcijo za vode glede izgradnje zadrževalnika, v primeru projekta Novo Pobrežje, ki je trenutno največji projekt sklada, pa z direkcijo za infrastrukturo v zvezi z gradnjo krožišč, ki so pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. "Če bodo gradbena dovoljenja pridobljena letos, v letošnjem letu načrtujemo tudi začetek gradnje," je napovedal Remec.

Gradnja javnih stanovanj na Jesenicah poteka po načrtih

Med preostalimi projekti, ki jih ima sklad trenutno v gradnji ali pripravi na gradnjo, je izpostavil projekt izgradnje javnih stanovanj Partizan na Jesenicah, kjer zadeve tečejo v skladu z načrti in v sodelovanju z jeseniško občino. "Občina gradi komunalno infrastrukturo, mi pa dva stanovanjska bloka. Verjamem, da bo zadeva v letu 2026 tudi pravočasno končana," je ocenil Remec.

V torek je sklad objavil tudi javni razpis za izbiro izvajalca gradnje 80 stanovanj v Lukovici. V luči tega, da se intenziteta gradbenih del v državi zmanjšuje, Remec pričakuje večje število oddanih ponudb in bolj ugodne cene gradbincev.

Spomnil je tudi na nedavno otvoritev soseske Podbreznik, kjer so zgradili 25 javnih najemnih in 20 oskrbovanih stanovanj. Podoben primer izgradnje kombinacije oskrbovanih stanovanj in stanovanj za mlade družine pa trenutno poteka tudi na Mirni. "To je model, ki ga želimo razvijati še naprej. Kaže se tudi možnost, da bomo vstopili v projekt v Novi Gorici, kjer gre za sto oskrbovalnih stanovanj. Naš predlog je, da bi bila polovica teh za mlade družine, polovica oskrbovanih, zraven pa bi bil tudi dnevni center aktivnosti za starejše in skupnost s posebnimi potrebami," je dejal.

Stroški za odpravo napak presegli deset milijonov

Direktor državnega stanovanjskega sklada se je dotaknil tudi izzivov z odpravljanjem napak pri gradnji stanovanj na podlagi sodb sodišč v preteklih letih. "Takrat je bila ideja, da bo sklad omogočal nizkocenovna stanovanja za nakup, vodstvo sklada pa je tudi z gradbenimi podjetji poskušalo najti možnosti za uporabo čim cenejših materialov in tehničnih rešitev," je pojasnil Remec in dodal, da so kupci omenjena stanovanja lahko kupili prek razpisa kot socialne kategorije. Stroški sklada za odpravo napak med letom 2009 in koncem maja 2025 so za 1.281 stanovanj na šestih lokacijah dosegli 10,5 milijona evrov.

V primeru dveh največjih sosesk – Dragomelj s 150 stanovanji in Poljansko nabrežje s šeststo stanovanji – pa po navedbah Remca odprava napak še vedno poteka. "Nekaj tega je posledica napak gradbincev, še več pa je slabega vzdrževanja. V vseh teh 20 letih so namreč kupci skupaj z upravniki na nek način z izgovorom, da je sklad dolžan vse to odpraviti, odlagali vsa redna vzdrževalna in tudi investicijska dela," je situacijo podrobneje pojasnil in dodal, da se pri tem soočajo tudi s težavami pri usklajevanju z lastniki stanovanj.

Poudaril je, da gre za napake predhodnega vodstva sklada in tedanje politike. "Kar nekaj politikov, ki so še danes aktivni, je bilo kupcev teh stanovanj, večina jih je sicer že preprodanih," je navedel in ocenil, da bodo stroški odprave napak skupaj s sodnimi stroški presegli 20 milijonov evrov, ki bi jih lahko namenili za izgradnjo dvesto stanovanj za mlade družine.