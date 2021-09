V živo: Slovence od zmage loči le še en dobljen niz

Slovenska odbojkarska reprezentanca pravkar igra tretjo tekmo evropskega prvenstva. Nasproti ji stoji Belorusija. Slovenci, ki so favoriti obračuna, bi si z zmago že zagotovili izločilne boje. Italijani so v dvoboju edinih neporaženih ekip "slovenske skupine" s 3:1 premagali Bolgare in se utrdili na prvem mestu.

Ponedeljek, 6. september: Skupina B (Ostrava):

Slovenija : Belorusija 2:0* (25:20, 25:20, -:-) *tekma se je začela ob 19. uri

Slovenska izbrana vrsta je prvenstvo stare celine, na katerem brani srebro, začela z nepričakovanim porazom proti Češki, ki mu je sledila prepričljiva sobotna zmaga nad Črno goro.

Zdaj sledijo tri tekme v treh dneh. Pravkar jim nasproti stojijo Belorusi, s katerimi so se zadnjič pomerili leta 2019 na kvalifikacijskem turnirju za Ligo narodov in na evropskem prvenstvu ter obakrat zmagali. Varovanci Alberta Giulianija so začeli silovito, povedli s 6:2 in nato višali prednost. Pri 21:13 se je zdelo, da bodo prvi niz dobili ekspresno, a nato je na servis prišel Uladzislau Davyskiba in Beloruse vrnil v igro - približali so se zgolj na dve točki (21:19). Slovenci so ob koncu le postavili stvari na pravo mesto in prvi niz dobili s 25:20.

Belorusi so tako kot Slovenci odigrali dve srečanji in imajo enak izkupiček zmag in porazov (1-1). Z 0:3 so priznali premoč Italijanom, s 3:1 pa premagali Čehe, ki so na uvodu spodnesli Giulianijeve varovance.

Italijani ostajajo stoodstotni Italijani so v boju za prvo mesto v skupini B s 3:1 premagali Bolgare, tako da so po treh tekmah pri maksimalnem številu točk. Foto: CEV

Že pred slovensko tekmo sta za prvo mesto obračunala Italija in Bolgarija, ki sta bili do tega srečanja neporaženi. Zahodni sosedi so dobili uvodna niza, tretji je pripadel Bolgarom, v četrtem pa so Italijani oddrveli do zmage.

Bolgari bodo v torek tekmec Slovencev, ki se bodo v sredo pomerili še z Italijo.

V skupini A so branilci naslova Srbi s 3:1 premagali Portugalsko in vknjižili tretjo zmago, Poljaki bodo poskušali ostati neporaženi proti Belgiji.

V skupini C si bosta za prvo mesto iz oči v oči gledali neporažena Turčija, ki je nanizala tri zmage, in Nizozemska, ki je na treh tekmah enkrat izgubila. Še pred tem bo spopad Španije in Severne Makedonije, ki še nimata točke.

Tudi v skupini D bo zvečer obračun za prvo mesto med Nemčijo in Francijo, pred tem bo Latvija pomembno zmago iskala proti Slovaški.

Štiri prizorišča, v osmino finala najboljše štiri reprezentance skupine

Evropsko prvenstvo, podobno kot zadnje, gosti četverica. Štiriindvajset reprezentanc je v teh dneh tako zbranih na Poljskem, Češkem, Finskem in v Estoniji. Vsaka država gosti eno skupino, iz katere bodo v osmino finala napredovale prve štiri izbrane vrste.

Obračuni osmine finala in četrtfinala bodo med 11. in 15. septembrom v Gdansku in Ostravi, sklepni del evropskega prvenstva s finalnimi boji pa bodo 18. in 19. septembra gostile Katovice.

Bolgarija : Italija 1:3 (-19, -18, 17, -12)

Slovenija - Belorusija

1. Italija 3 tekme - 3 zmage (9 točk)

2. Bolgarija 3 - 2 (5)

3. Češka 3 - 1 (4)

4. Slovenija 2 - 1 (3)

..................................

5. Belorusija 2 - 1 (3)

6. Črna gora 3 - 0 (0) Skupina A (Krakov)

Portugalska : Srbija 1:3 (-15, -21, 22, -17)

20.30 Poljska - Belgija Lestvica :

1.Srbija 4 tekme - 3 zmage (10 točk)

2. Poljska 3 - 3 (8)

3. Ukrajina 3 - 2 (4)

4. Belgija 3 - 1 (4)

.........................................................

5. Portugalska 4 - 1 (3)

6. Grčija 3 - 0 (1) Skupina C (Tampere):

Severna Makedonija : Španija 1:3 (-23, 21, -28, -15)

19.00 Turčija - Nizozemska Lestvica:

1. Turčija 3 tekme - 3 zmage (9 točk)

2. Nizozemska 3 - 2 (7 točk)

3. Finska 3 - 2 (6)

4. Rusija 3 - 2 (5)

..................................................................

5. Španija 4 - 1 (3)

6. Severna Makedonija 4 - 0 (0) Skupina D (Talin):

Latvija : Slovaška 2:3 (-18, 23, 13, -19, -7)

19.00 Nemčija - Francija Lestvica:

1. Francija 2 tekmi - 2 zmagi (6 točk)

2. Nemčija 2 - 2 (6)

3. Latvija 3 - 1 (5)

4. Slovaška 3 - 1 (3)

5. Estonija 3 - 1 (2)

6. Hrvaška 3 - 1 (2)





*O razvrstitvi odloča število zmag, v primeru izenačenja pa najprej število točk, nato razmerje v nizih ...

Preostale slovenske tekme skupinskega dela EP, Ostrava Ponedeljek, 6. september

19.00 Slovenija - Belorusija Torek, 7. september

16.00 Slovenija - Bolgarija Sreda, 8. september

15.45 Italija - Slovenija