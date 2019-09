Vročica se stopnjuje: lahko Slovenci pripravijo veliko senzacijo?

Na moškem evropskem odbojkarskem prvenstvu bosta danes odigrana prva četrtfinalna obračuna. V ljubljanskih Stožicah se bosta še drugič v nekaj dneh srečali Slovenija in branilka naslova Rusija. Na prvi tekmi so bili Rusi prepričljivo boljši, toda v slovenskem taboru upajo, da bo tokrat drugače. Dvoboj se bo začel ob 20.30.

"Vemo, kaj moramo početi in delati, da bi presenetili veliko Rusijo. Zdaj moramo le teorijo spremeniti v prakso. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da presenetimo ruske odbojkarje," obljublja v zadnjih dneh oboleli kapetan Tine Urnaut. Tudi slovenski selektor Alberto Giuliani meni, da kljub napovedim odbojkarskih strokovnjakov Rusi niso nepremagljivi: "Vemo, kaj moramo popraviti. Veliko smo se naučili s prve tekme, a se zavedamo, da ne bo lahko. Zagotovo pa imamo možnosti, sploh z našimi fantastičnimi navijači."

Na prvi tekmi v skupinskem delu je Rusija slovensko četo trikrat pustila na 21. točki in zanesljivo zmagala. Prevladovali so predvsem pri začetnem udarcu in dosegli kar 14 asov. Zahvaljujoč predvsem odličnemu začetnemu udarcu so dodali 12 blokov. To sta številki, ki se nocoj ne bosta smeli ponoviti, če želijo Slovenci med štiri najboljše.

Kdo bo zmagal na večerni četrtfinalni tekmi EP v Stožicah? Slovenija 66,04% +

Rusija 33,96% +

20.30 Slovenija - Rusija Slovenija: Štern T., Pajenk, Kozamernik, Šket, Gasparini, Vinčić, Štalekar, Štern Ž., Klobučar (L), Kovačič (L), Videčnik, Ropret, Urnaut, Čebulj Rusija: Volvič, Karpuhov, Volkov, Semišev, Jakovlev, Butko, Muserskij, Poletajev, Andrejev (L), Mihajlov, Kljuka, Kobzar, Golubev (L)

Poljaki proti Gianiju

Poleg obračuna v Stožicah bo na sporedu še en četrtfinalni dvoboj. V Apeldoornu se bosta za polfinale udarili Poljska in Nemčija. Svetovni prvaki so do zdaj igrali s pol moči, zato so proti nemškim odbojkarjem veliki favoriti. A tudi Nemci, ki so aktualni evropski podprvaki, ne mahajo z belo zastavo.

Njihov selektor Andrea Giani je na zadnjih dveh evropskih prvenstvih dvakrat osvojil srebro, leta 2015 s Slovenijo, dve leti kasneje pa še z Nemčijo, ki je v izredno napetem finalu klonila pred Rusijo.

Zmagovalca današnjih dvobojev se bosta srečala v polfinalu, ki bo v četrtek ob 20.30 v Stožicah.

Evropsko prvenstvo, moški, četrtfinale:

Preberite še: