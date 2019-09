Izkušeni reprezentant pred novo tekmo D opozarja na psihološke igrice

Pred slovensko odbojkarsko reprezentanco je nov dan D na domačem evropskem prvenstvu. A tokrat precej težji, kot je bil tisti v sobotni osmini finala, ko je s 3:1 v nizih odpravila Bolgare in napredovala v četrtfinale.

V tem se bo ob 20.30, kjer gre v Stožicah znova pričakovati množično podporo s tribun, še drugič na tem prvenstvu udarila z branilko naslova Rusijo. Prvič sta si nasproti stali na zadnji tekmi skupinskega dela, ko je zbornaja komanda prikazala izjemno predstavo, zanesljivo slavila s 3:0 v nizih in pokazala, zakaj je na evropski odbojkarski lestvici na prvem mestu. Čeprav bi na drugi strani težko stal zahtevnejši tekmec, Slovenci pred javnostjo ne želijo metati puške v koruzo.

Rusi 2017 že četrtfinalni krvniki Slovenije Slovenija večernega nasprotnika ni premagala še nikoli. Na zadnjih treh tekmah na evropskih prvenstvih so Rusi vselej zmagali s 3:0. Tudi na zadnjem EP 2017 sta se reprezentanci srečali dvakrat. Rusi so Slovence premagali tako v skupinskem delu kot v četrtfinalu.

Potrpežljivost, konstantnost, brez črnih minut

"Da, verjamem, da tudi Rusi lahko padejo," je po premierni zmagi Slovencev nad Bolgari na velikih tekmovanjih optimistično odvrnil izkušeni podajalec Dejan Vinčić in izpostavil recept, s katerim želi s soigralci greniti življenje favoriziranemu tekmecu.

"Vemo, da imamo v primerjavi s tisto tekmo še veliko rezerv, zanje pa dvomim, da lahko pokažejo še kaj več, kot so takrat." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Še posebej, če bomo tako servirali, kot smo proti Bolgariji, je vse mogoče. Naš blok se lahko primerja z ruskim ali pa bolgarskim ali pa še s kakšnim zelo kakovostnim. Če bomo servirali, kot smo proti Bolgarom, nam bo to zelo pomagalo. V mnogo elementih smo jim enakovredni. Pomembno bo, kdo bo bolj potrpežljiv, saj na taki ravni odločajo malenkosti. Tisti, ki bo naredil manj napak, bo zmagal. Pomembno bo tudi to, da bomo konstanti, da bomo pritiskali s servisom, a da ne bomo grešili. Podobno v napadu, podobno na sprejemu in ostalih elementih."

Treba bo zdržati tudi psihološko

Vinčić je prepričan, da bodo tokrat prikazali drugačen obraz, kot so ga pred dnevi na tekmi precej manjšega vložka z Rusi: "Vemo, da imamo v primerjavi s tisto tekmo še veliko rezerv, zanje pa dvomim, da lahko pokažejo še kaj več, kot so takrat. Da ne bo pomote, govorimo o vrhunski ravni njihove igre. Ne bomo si smeli privoščiti slabih minut, kot smo si jih takrat. Pomembno bo zdržati tudi psihološko. Psihološke igrice so zelo težke. Težko se je pobrati po takem prvem nizu, kot je bil proti Bolgariji, a smo se. Pokazali smo hladne glave, vroče srce, to je tisto, kar me zelo veseli."

"A tudi na nas bo pritisk, v tekmo ne bomo šli brez pritiska. Sami si ga bomo naložili, saj igramo doma in lahko pred domačimi gledalci naredimo res veliko stvar." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pritisk si bodo naložili sami

Bi bila lahko voda na slovenski mlin večja sproščenost in manj pritiska, kot ga je na Rusih, ki bodo zadovoljni le z ubranitvijo naslova evropskih prvakov?

"Ekipa je precej spremenjena od zadnjega evropskega prvenstva, a verjamem, da si nekateri med njimi želijo novega naslova, nekateri pa prvega. A tudi na nas bo pritisk, v tekmo ne bomo šli brez pritiska. Sami si ga bomo naložili, saj igramo doma in lahko pred domačimi gledalci naredimo res veliko stvar. Zavedamo se svoje moči in kakovosti. To moramo pokazati. Verjamem, da nam bodo pri tem spet pomagali navijači, ki nam dajejo dodatno energijo, in upam, da se ponovi ista zgodba kot proti Bolgariji."

Vesel, da je bilo hitro konec in da so rasli iz tekme v tekmo

Italijanskemu strategu Albertu Giulianiju bo nasproti stal finski taktik Tuomas Sammelvuo. Nekdaj odličnega odbojkarja iz dežele tisočerih jezer, ki je Ruse prevzel pred to sezono, smo po večerni sobotni tekmi Slovenije pocukali za rokav. Med čakanjem na prevoz iz stožiške garaže v hotel sprva ni želel govoriti, a nato le pristal na kratek pogovor, v katerem je bil precej redkobeseden. Finec Tuomas Sammelvuo, ki je vodenje ruske reprezentance prevzel pred to sezono, pred obračunom s Slovenijo ni bil pretirano gostobeseden. Pravi, da bo vse povedala tekma sama. Foto: CEV

V nasprotju z gostitelji je dejal, da na sobotni tekmi Slovenije z Bolgarijo skozi "svoja očala" ni videl drugačne Slovenije kot v sredo, ko je ta izgubila proti njegovim varovancem: "Morda je bila drugačna le v kakšni niansi." Njegovo moštvo je v osmini finala hitro in suvereno, s 3:0 v nizih, izločilo Grke.

Z videnim, nekaterim ključnim igralcem je ob pričakovanem razpletanju srečanja namenil več počitka, je bil zadovoljen: "Proti Grčiji smo igrali zelo skoncentrirano. Na vsaki tekmi smo menjali postavo, tako da so vsi igralci odigrali kar nekaj minut. Tega sem vesel. Prav tako tega, da je bilo tekme hitro konec in da je stabilnost naše igre med prvenstvom rasla."

"Gre za zelo kompaktno moštvo, v dobrem fizičnem stanju, v dobri povezanosti z domačimi gledalci. Ponavljam, igrajo zelo dobro," o Slovencih pravi Finec na ruski klopi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenija? "Dobro se poznajo, so kompaktni, v dobri povezanosti z gledalci."

O tem, kakšno tekmo pričakuje, 43-letnik ni želel razpredati: "Razmišljam samo o tem, kako čim bolje pripraviti igralce, kako vstopiti v tekmo." Tudi o tem, kako se je ujel z Rusi, kjer je med kariero preživel kar nekaj sezon, letos pa z njimi ubranil naslov v ligi narodov, ni bil gostobeseden: "Za zdaj je šlo vse dobro, a čas za analize bo prišel po sezoni. Vse moje misli so osredotočene na ponedeljkovo tekmo."

In kaj meni o Giulianijevi četi? "Na prvenstvu igrajo odlično. Imajo ekipo, ki je že dolgo časa skupaj, poznajo se, kar je vidno na igrišču. Gre za zelo kompaktno moštvo, v dobrem fizičnem stanju, v dobri povezanosti z domačimi gledalci. Ponavljam, igrajo zelo dobro," je dejal o Slovencih.

Ti bodo bitko z Rusijo začeli ob 20.30.

