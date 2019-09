Kapetan misli, da sobotna Slovenija ne bi bila dovolj za slavje proti Rusom

"Pokazali smo, da se borimo od prve do zadnje točke, in na koncu suvereno zmagali," je bil po veliki zmagi ponosen kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut.

"Velika stvar te ekipe je, da se zna vrniti. Najbrž smo tudi zaradi izgubljenega niza zaigrali bolje. Pokazali smo, da se borimo od prve do zadnje točke, in na koncu suvereno zmagali. Proti Rusom bomo morali biti bolj precizni, kot smo bili na prvi tekmi," je po zmagi s 3:1 nad Bolgarijo in napredovanju v četrtfinale dejal kapetan Slovencev Tine Urnaut. Z branilko naslova se bodo Slovenci v boju za polfinale udarili v ponedeljek ob 20.30 v Stožicah.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na uvodni tekmi izločilnih bojev v osmini finala suvereno, s 3:1 v nizih odpravila Bolgarijo, ki ji je do sobotnega večera še nikoli ni uspelo premagati. A tokrat Slovenci z izjemo zaključka uvodnega niza in začetka drugega niza 6. reprezentanci z evropske lestvice niso dali veliko razlogov za veselje.

Četa Alberta Giulianija je v prvem nizu zapravila tri zaključne žoge in Bolgarom sicer dopustila vodstvo z 1:0 v nizih, v drugem pa zaostajala z 2:6, a po delnem izidu z 8:0 igrala skorajda le še ona.

Dokazali, da se borijo od prve do zadnje točke

"Tudi v prvem nizu smo dokaj dobro igrali, a na koncu naredili kakšno napako preveč. Imel sem priložnost, da bi zaključil, a je žal nisem izkoristil. Ne glede na to je velika stvar te ekipe, da se zna vrniti. Mi smo se. Najbrž smo tudi zaradi izgubljenega niza zaigrali bolje. Pokazali smo, da se borimo od prve do zadnje točke, in na koncu suvereno zmagali," je po zmagi dejal kapetan Tine Urnaut, zadovoljen tudi, da jim je uspelo razorožiti najbolj vroče bolgarsko orožje, korektorja Cvetana Sokolova.

Ko so razorožili Sokolova, je bilo z Bolgari konec

"Njihovega glavnega napadalca Sokolova smo povsem zaustavili. Ko niso več videli rešitve za naš blok, so poskušali igrati le nanj, a ko smo tudi njega nekajkrat zaustavili, smo jim spodrezali noge. Takrat je bilo zanje konec, mi pa smo videli, da jih lahko prvič premagamo. Vsak set smo nato dobili na nekako podoben način in tekmo mirno pripeljali do konca. Pomembno je bilo tudi, da smo bili konstantni v side-outu, kar je bil kar velik razlog, da smo zmagali," je razlagal Korošec, ki mu nagaja zdravje. Zadnje dni ga je spremljala vročina. Podobne težave tarejo tudi Dejana Vinčića. "Trenutno se počutim katastrofalno. A rekli smo si, da ko stopimo na igrišče, tam pustimo srce. Vsak, ki vstopi v igro, se žrtvuje za ekipo. Vse bomo naredili za to, da se naše prvenstvo ne konča proti Rusom."

Proti branilcem naslova z več preciznosti

Slovenci se bodo Rusom v boju za polfinalno vstopnico zoperstavili v ponedeljek ob 20.30. Z branilci naslova so pred dnevi že igrali, v skupinskem delu jih je favorizirana zbornaja komanda odpravila s 3:0.

"Morali bomo biti predvsem zelo precizni, kot so Rusi. Treba bo unovčiti vse lahke situacije, ki jih na prvi tekmi nismo. V prvem setu smo izgubili tri, štiri žoge, ki jih ne bi bilo treba," o receptu za uspeh v četrtfinalu s favoriziranimi Rusi razmišlja Urnaut. Foto: Grega Valančič/Sportida

"So ekipa, ki ima največ kakovosti. Imajo praktično 14 kakovostnih igralcev. Če nekdo nima najboljšega dne, ga ima kdo drug. Gre za zelo fizično moštvo, dobri so v lahkih situacijah, zelo precizni so pri podajah, tako da ni presenečenje, da so zadnji dve leti na vrhu. Morali bomo biti predvsem zelo precizni, kot so Rusi. Treba bo unovčiti vse lahke situacije, ki jih na prvi tekmi nismo. V prvem nizu smo izgubili tri, štiri žoge, ki jih ne bi bilo treba. Vemo, kaj moramo izboljšati z zadnje tekme, in to bomo tudi naredili," je proti ponedeljku pogledal 31-letnik in na vprašanje, ali bi sobotna Slovenija ugnala Rusijo, dodal: "Mislim, da ne. Dobro smo servirali. Če bomo tako servirali in rotirali, lahko premagamo vsakogar, a mislim, da nam Rusi ne bodo dopustili toliko podobnih situacij, iz katerih smo proti Bolgarom dosegali točke."

Slovenci so imeli na tribunah spet sedmega igralca. Spremljala jih je množica okoli devet tisoč navijačev, še več pa jih gre pričakovati na ponedeljkovi tekmi. "Hvala jim, zaradi njih je lažje," se je podpori s tribun, na krilih katere je, kot pravijo v našem taboru, mogoče marsikaj, zahvalil Urnaut.

