Odločil se je za novo avanturo: Odločitev ni bila težka

Tridesetletni korektor, ki ga v zadnjem času tako trenerji v klubu kot selektorji v slovenski izbrani vrsti postavljajo na položaj sprejemalca, ostaja v Turčiji, zamenjal je le delodajalca. Po dveh uspešnih sezonah pri Fenerbahčeju, kjer je bil eden od nosilcev, se seli k turškemu Halkbanku.

"Vsi vemo, kaj pomeni Halkbank v turškem prvenstvu in Evropi, tako da res ni bila težka odločitev, ko sem dobil njihovo ponudbo," je svoj prestop komentiral Šket, ki še čaka na informacijo, koga bodo pri Halbanku ustoličili na mesto prvega trenerja. V zadnjih dveh sezonah je to funkcijo uspešno opravljal slovenski selektor Slobodan Kovač in ekipo popeljal do kar treh lovorik. V prihodnji sezoni bo vodil ruskega velikana Belogorje iz Belgoroda.

Šket je svojo odbojkarsko pot začel v matičnem Svitu, kariero nadaljeval v Mariboru in ACH Volleyju, od tam pa ga je pot vodila v Italijo, kjer je v treh sezonah igral za tri različne klube Modeno, Molfetto in Latino. Zadnji dve leti je, kot rečeno, uspešno zastopal barve istanbulskega velikana in se z njim v prvi sezoni razveselil turškega pokala in superpokala.

