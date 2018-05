V Slovenijo prihaja Hrvatica, ki spada med najboljše v Evropi #video

Perićeva je svojo športno pot začela pri ŽOK Vinkovci, od koder je po šestih letih odšla v ekipo HAOK Mladost. S člansko ekipo dvakrat osvojila hrvaški pokal in bila dvakrat hrvaška podprvakinja. Njen talent so hitro opazili tudi skavti pri italijanski ekipi Pomi Casalmaggiore in jo pripeljali na Apeninski polotok.

Perićeva je imela sicer vlogo druge podajalke, vseeno pa na koncu dobila priložnost v končnici, saj si je tedanja prva podajalka Američanka Charli Lloyd poškodovala prst. Perićeva se je izkazala in Casalmaggiore popeljala do polfinala, tam pa je v morala s soigralkami priznati premoč kasnejšim prvakinjam, članicam Novare.

Trener in okolje za dodatni razvoj

Klara Perić je bila velika želja tudi nekaterih italijanskih ekip, a izbrala je Vasjo Samca in njegov GEN-I Volley. Foto: Instagram V pretekli sezoni je v želji po večji minutaži podpisala pogodbo za Barcelono, a njena španska avantura se je po pol leta končala. Po poškodbi je odšla na zdravljene v domovino in končala sezono. Zdaj je odločena, da se vrne nazaj v pogon.

''Glavni razlog, da sem se odločila za prihod v Novo Gorico, je profesionalno delo trenerja in kluba, ki zelo skrbi za svoje igralke. Verjamem, da se bom v tem okolju še dodatno odbojkarsko razvila. Kot zelo ambiciozna igralka, ki želi igrati na najvišjem mogočem nivoju, potrebujem sredino, v kateri se bom dodatno tehnično in taktično razvijala. In ravno to mislim, da bom dobila pri GEN-I Volleyju,'' je za Sportal dejala Perićeva.

Kaj zmore Klara Perić:

Tudi trener navdušen: Klara je najboljša mlada podajalka v Evropi

Na prihod mlade hrvaške podajalke je ponosen tudi trener Goričank, Vasja Samec, ki pravi, da prepričati tako dobro igralko, da pride v Slovenijo, ni bila šala.

''Klara je najboljša mlada podajalka v Evropi. To seveda ni samo moje mnenje. Kaj zmore in zna je pokazala dve sezoni nazaj pri Casalmaggioreju, ko je po sili razmer morala igrati v končnici in navdušila. Da jo imam v ekipi si štejem v veliko čast in v veselje nam je, da si želi določeno pot prehoditi z nami. Užival bom vsak dan, dokler bo z nami,'' pravi izkušeni trener, ki se zaveda, da je s podpisom vrhunske podajalke naredil velik posel. Cilj GEN-I Volleyja je namreč že v prihajajoči sezoni osvojiti obe slovenski lovoriki.

Prejšnji klubi Klare Perić: 2012-2014 ŽOK Vinkovci

2014-2016 HAOK Mladost

2016/17 Pomi Casalmaggiore

2017/18 Barcelona

2018- GEN-I Volley

