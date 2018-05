Sporočilo iz Nove Gorice, ki ga v Mariboru in Kamniku ne bodo veseli

Potem ko v zadnjih letih Nova KBM Branik in Calcit Volley v slovenskem prostoru nista imela resne konkurence, se bo to spremenilo že v prihodnji sezoni. Novogoriška ekipa GEN-I Volley se je lotila resnega ambicioznega projekta in želi že v naslednji sezoni osvojiti obe slovenski lovoriki. Trener ekipe bo Vasja Samec, ki je na klopi Novogoričank sedel že pred petimi leti.

GEN-I Volley je pretekli sezoni tako v pokalu kot 1. DOL končala v četrtfinalu. V pokalu so bile zanj usodne Kamničanke, v prvenstvu pa Aliansa. Ne samo enega, vsaj dva koraka naprej želijo pri GEN-I Volleyju narediti v naslednji sezoni.

Za slovenske razmere so zgradili vrhunsko ekipo, na klop pa posadili izkušenega slovenskega strokovnjaka Vasjo Samca, ki je večino svoje kariere deloval v tujini.

''Že pred petimi leti, ko sem sedel na klop, sem videl, da je zgodba pozitivna. Vodstvo, ki je takrat prevzelo klub in je na stolčku še danes, je saniralo klub, ga rešilo dolgov in takrat sem kot mlad trener priložnost sprejel. Tam bi lahko ostal dolgo let, a potem je prišla tista priložnost pomagati Lorenzu Micelliju na klopi močne poljske ekipe. To je bila priložnost, ki si jo vsak želi, zato nisem mogel reči ne,'' se spominja Vasja Samec, ki je v pretekli sezoni deloval v tretji italijanski ligi.

Dve leti je pomagal tudi velikemu Lorenzu Micelliju. Foto: Osebni arhiv Vasje Samca

Čeprav si ni misli, da se bo kaj kmalu vrnil v Slovenijo, je bila ponudba slovenskega prvoligaša tako dobra, da mu na koncu ni bilo težko: ''Ko imaš priložnost delovati v bolj kakovostnem tekmovanju, seveda ne pomisliš, da bi se vrnil. A pri GEN-I Volleyju je zdaj vse enako, ali celo boljše kot pri marsikateri ekipi v tujini. In to v vseh pogledih.''

Vasja si je že izbral tudi strokovni štab. Pomagali mu bosta dozdajšnji prvi trener Alen Bektašević in Primož Vidič. Matjaž Stanič bo statistik, Nemanja Vukajlović pa ostaja fizioterapevt.

Vse, kar bo manj od cilja, bo zanj pomenilo poraz

Vasja Samec je z GEN-I Volley podpisal dvoletno pogodbo. Foto: Odbojkarski klub Nova Gorica Vodstvo ni dolgo oklevalo in mu takoj postavilo visoke cilje. A sam s tem nima težav, saj je tudi sam človek, ki želi vedno najboljši.

''Takoj so me 'ustrelili' in mi dali vedeti, kaj želijo od mene. Cilj je osvojiti državno prvenstvo in pokal ter v naslednji sezoni igrati v kvalifikacijah za ligo prvakov. Imam vrhunske pogoje za delo, odlično ekipo, zato se ne bojim izziva. Kar bo manj od zastavljenega cilja, bo za mene osebno poraz,'' ne beži od odgovornosti in težkega bremena slovenski strokovnjak, ki se zaveda, da ne bo lahko.

''Nekaj se je boriti za naslov, nekaj drugega je zmagati. Pritisk bo velik, ne samo na meni, pač pa tudi na igralkah, ki do zdaj tega bremena niso bile navajene. Maribor ima recimo nekaj, kar se ne da kupiti z denarjem. To je zmagovalna miselnost. To je tisto, kar ga vsako leto znova vleče naprej in ravno zaradi tega tudi zmaguje. Mi tega nimamo, imamo pa vse ostalo. Vem, da bo zelo težko, a naredili bomo vse, da uresničimo cilje,'' dodaja Samec.

Kdo bo naslednjo sezono slovenski odbojkarski prvak v ženski konkurenci? Nova KBM Branik 20,00% +

Calcit Volley 20,00% +

GEN-I Volley 60,00% +

Formula Formis 0,00% +

Goričanke že vladale Sloveniji

V Novi Gorici se je v preteklosti že igrala vrhunska odbojka. Trikrat so odbojkarice takrat še Hit Nova Gorica osvojile državno prvenstvo, štirikrat so bile pokalne zmagovalke: ''V Sloveniji imamo razvajeno publiko. A ko se igra za prvaka, gledalci niso problem. Če bomo mi na nekem nivoju, nam bodo sledili. Prepričan sem, da bo tako. Plus Nova Gorica ima lepo odbojkarsko zgodovino, zato se ne bojim, da ne bi odbojka v tem okolišu spet zaživela. A zavedamo se, da brez rezultatov ne bo nič.''

Hit Nova Gorica je v preteklosti že predstavljal strah in trepet v slovenskem prostoru. Pohvali se lahko s tremi naslovi državnih prvakinj, štirikrat je bil tudi pokalni prvak. Foto: Vid Ponikvar

Ekipa je zgrajena skoraj v celoti, manjši pomislek imajo zgolj še na položaju korektorice, a za zdaj o vsaj za slovenske razmere o zelo zanimivem igralskem kadru še nočejo govoriti. Tega bodo javnosti predstavili postopoma.

Dozdajšnja trenerja pot Vasje Samca: 2007/08 CSKA Moskva (2. trener)

2008/09 Monte Schiavo Banca Marche Jesi U18 (1. trener)

2009/10 Altamura volley B2 (2. trener)

2010-12 VK Modranska Prostejov U18 in U16 ( 1. trener in vodja trenerjev vseh selekcij)

2013/14 GEN-I Volley (1. trener)

2014-2016 Atom Trefl Sopot (2. trener)

2016/17 Bolzano (2. trener)

2017/18 Neruda Volley (1. trener)

2018 - GEN-I Volley (1. trener)

