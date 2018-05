Podaljšala še ena legenda

Izkušeni podajalec je podpisal enoletno pogodbo in bo skupaj z Janom Brulcem skrbel za organizacijo napada oranžnih zmajev. Satler je bil član ljubljanskega kluba že v zlatih časih, po sezoni 2008/2009 pa se je podal v tujino, kjer je nazadnje igral za zamejsko Posojilnico AICH/DOB. Dolgoletnemu reprezentantu ne manjka motivacije, prav tako pa bo s svojim dragocenim znanjem v evropskih in domačih prvenstvih še kako pomemben doprinos h konkurenčnosti ekipe.

''Glede na to, da sem zadnjih nekaj let član tega kluba, ki je po mojem mnenju najbolj organiziran klub v Sloveniji in ima visoke tekmovalne ambicije, je bila odločitev precej lahka. Tudi sam imam željo po nadgradnji uspehov iz preteklih sezon in z ekipo, ki je luštno zastavljena, menim, da s tem ne bo težav,'' je ob podaljšanju sodelovanja dejal 39-letnik.

