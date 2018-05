Aleš Hribar novi trener Calcit Volleyja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hribar je po koncu odbojkarske kariere asistiral Iztoku Kšeli, Tinetu Satlerju, Gregorju Hribarju, Marku Brumnu in do nedavnega Ribiču. Samostojno je treniral tudi vrsto mlajših Calcitovih selekcij, s katerimi je dosegel šest uvrstitev na zaključni turnir državnega prvenstva, nazadnje pa je v minuli sezoni bdel nad kamniškimi drugoligaši. Pred nekaj meseci je Hribar postal selektor moške mladinske reprezentance.

"Vesel sem, da mi vodstvo kluba zaupa. Dolgo sem si želel postati trener članske ekipe in vesel sem, da je do tega prišlo v matičnem klubu. Mogoče sem stopil ne le v čevlje, temveč v čolna predhodnikov Brumna in Ribiča, ki sta v zadnjih letih rezultatsko lestvico postavila zelo visoko, a prepričan sem, da se jo da dvigniti še višje," je dejal Hribar.