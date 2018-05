Začenja se sporna liga, v kateri Slovencev niso želeli zraven

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se začenja novoustanovljena odbojkarska liga narodov, ki je čez noč nadomestila svetovno ligo. Med najboljšimi 16 reprezentancami sveta bi morala biti tudi Slovenija, a so se pri FIVB odločili, da vanjo povabijo le najbogatejše in za sponzorje najprivlačnejše ekipe.

Naj spomnimo, da si je slovenska izbrana vrsta v pretekli sezoni z zmago v drugi kakovostni skupini svetovne lige zagotovila napredovanje v elitni razred, a so se pri Mednarodni odbojkarski ligi (FIVB) odločili, da prestižno svetovno ligo ukinejo in ustanovijo novo tekmovanje. Ta se zdaj imenuje liga narodov. V njen so le tisti, ki v malho FIVB prinesejo največ denarja.

Tekmovanje se je s prvim krogom začelo na štirih lokacijah. Igralo so bo v Ningbu na Kitajskem, v Krakowu na Poljskem, v Kraljevem v Srbiji in v Rouenu v Franciji. Pred vsemi nastopajočimi reprezentancami so prve tri tekme.

Med najbolj zanimivi tekmami prvega dne bosta tekmi med Nemčijo, ki vodi nekdanji slovenski selektor Andrea Giani, in Italijo ter med Srbijo in Brazilijo. Francozi, zadnji zmagovalci svetovne lige, bodo svojo pripravljenost preverili proti Iranu, ki ga vodi nekdanji trener ACH Volleyja Igor Kolaković.

Slovenska izbrana vrsta brez najboljših in brez prave tekmovalne motivacije trenutno nastopa v evropski ligi, kjer pa je na prvih dveh tekmah dvakrat izgubila.