Tudi v tretje ni šlo: Slovenci izgubili tudi doma

Pomlajena in močno zdesetkana slovenska odbojkarska reprezentanca je v tretjem krogu zlate evropske lige izgubila še tretjič. Po porazu proti Nizozemski in Ukrajini so slovenske odbojkarje v mariborski dvorani Tabor premagali tudi močni Turki. Gostje so prevladovali v vseh elementih igre in zanesljivo zmagali s 3:0 v nizih. Slovenci tako ostajajo brez točk, Turki pa so z osmimi točkami najboljša ekipe v skupini B.