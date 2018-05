Slovenci nemočni tudi v Ukrajini

Slovenci, ki so po poškodbi Matije Jereba ostali le z enim organizatorjem igre, neizkušenim Urošem Planinšičem, so bili tudi tokrat neprepričljivi. Od prve tekme niso storili nikakršnega napredka, poleg neuigranosti tudi tokrat niso imeli dobrega sprejema, prav tako ni bilo pravega pritiska z začetnimi udarci, tudi blok bi lahko bil boljši.

V prvih dveh nizih so sicer imeli svoje priložnosti, oba izgubili v končnici. V prvem so se vrnili v igro po zaostanku 19:24, a na koncu pri izidu 23:24 naredili neumnost, potem ko so imeli priložnost, da organizirajo protinapad, je med njimi pri sprejemu žoge prišlo do nesporazuma, žoga je padla na tla, priložnost pa splavala po vodi.

V drugem nizu so imeli tudi nekaj smole s sodniškimi odločitvami, izgubili pa so ga po asu Vasila Tupčija. Dva tesno izgubljena niza sta jim očitno vzela še voljo, tako da so bili v tretjem bolj ali manj nebogljeni. Že ob prvem tehničnem odmoru so zaostajali s 3:8, ob drugem 8:16. Z nekoliko bolj zbrano igro so se približali na štiri točke zaostanka (14:18), več pa jim ni uspelo.

Slovencem, ki so po dveh krogih tako edini brez zmage, sta težave povzročala predvsem najboljši ukrajinski igralec Oleh Plotnickij, sicer sprejemalec italijanske Monze, in Tupči. V slovenski vrsti sta nekaj več kot drugi pokazala brata Štern.

Naslednjo tekmo bodo Slovenci v nedeljo igrali proti Turčiji, ki je v drugem dvoboju skupine doma premagala Nizozemsko s 3:2 (23, -21, 20, -20, 12) in ima na svojem računu dve zmagi. Obračun bo v Mariboru.

Zlata evropska liga, 2. krog: Sreda, 23. maj:

Turčija : Nizozemska 3:2 (23, -21, 20, -20, 12)

Toy 21, Güngör 15, Savas 11; Van Garderen 21, Abdel-Aziz 13, Ter Maat 12



Ukrajina : Slovenija 3:0 (23, 23, 18)

Plotnickij 19, Tupči 14; T. Štern 17, Ž. Štern 13 Lestvica: 1. Turčija 2 tekmi – 5 točk

2. Nizozemska 2 – 4

3. Ukrajina 2 - 3

4. Slovenija 2 – 0