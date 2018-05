Nizozemska klofuta mladim Slovencem, Miklavc: To je bilo premalo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pomlajena slovenska odbojkarska reprezentanca, v kateri ni najboljših igralcev, je s porazom začela zlato skupino evropske lige. Na gostovanju pri Nizozemski v Doetinchemu je izgubila z 1:3 (-12, 24, -15, -22).

Močno pomlajena slovenska reprezentanca, v trenutni zasebni manjkajo vsi najboljši slovenski odbojkarji (Urnaut, Gasparini, Čebulj, Pajenk, Koncilja, Vinčić, Ropret, Kovačič, ...), je neuspešno začela evropsko ligo, ki jo je v svojem zadnjem nastopu leta 2015 najboljša slovenska ekipa dobila.

Dvoboj z Nizozemsko je pokazal, da bo osvojitev prvega mesta v skupini B in uvrstitev na zaključni turnir zelo težka naloga, saj slovenska igra ne vliva optimizma, s takimi predstavami, kot je bila na Nizozemskem, bo Slovenija težko ogrozila reprezentance, ki bolj ali manj nastopajo z najmočnejšimi postavami.

Samo Miklavc, selektor Slovenije: "Nikakor ne morem biti zadovoljen z rezultatom. Na trenutke smo pokazali, željo in borbenost, toda to je bilo premalo. Skozi celo tekmo smo imeli težave s servisom, preveč smo grešili, tekmeca nikakor nismo spravili od mreže. Videlo se je, da je bila to naša prva tekma nasploh, zato smo se malo lovili. Z nekaterimi posamezniki sem sicer zadovoljen, kot ekipa pa moramo še zrasti. Imamo še pet tekem, delati moramo na zadevah, ki danes niso bile na pravi ravni. Tu mislim predvsem na servis. Z optimizmom moramo gledati naprej, misli pa usmeriti proti Ukrajini."

V drugi tekmi skupine B je Turčija doma premagala Ukrajino s 3:0 (23, 23, 20). V sredo bodo Slovenci v drugem krogu gostovali v Ukrajini.

Zlata evropska liga: Skupina B: Nedelja, 20. maj:

Turčija : Ukrajina 3:0 (23, 23, 20)

Subasi 17, Gökgöz 14; Plotnytskyi 17, Viietskyi in Drozd 8



Nizozemska : Slovenija 3:1 (12, -24, 15, 22)

Ter Maat 22, Van Garderen 19; T. Štern 21, Ž. Štern 14, Kozamernik 7

Seznam slovenske reprezentance: Podajalci:

Planinšič Uroš (Maribor)

Matija Jereb (Salonit Anhovo) Korektorji:

Detela Jernej (Maribor)

Štern Tonček (Blu Volley Verona) Blokerji:

Mijatović Dane (Noliko Maseik)

Kozamernik Jan (Trentino Volley)

Štalekar Sašo (Calcit Volley)

Videčnik Matic (ACH Volley Ljubljana) Sprejemalci:

Matej Kök (ACH Volley Ljubljana)

Klobučar Jan (MKS Bedzin)

Štern Žiga (Afyon Belediyesi Yüntas) Prosta igralca:

Toman Urban (Triglav Kranj)

Hribar Klemen (Calcit Volley)

