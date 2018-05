Najprej ga je ustavil študij, zdaj bo le na voljo selektorju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v Kranjski Gori opravila še zadnje treninge pred odhodom na Nizozemsko, kjer se bo v nedeljo začela evropska liga. Izbrani vrsti se je pridružil sprejemalec Matej Kök, ki bo Samu Miklavcu na voljo tudi za prve tekme

Mladi sprejemalec, ki je za Slovenijo igral že v lanskih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in v svetovni ligi, je moral letošnje vabilo selektorja Slobodana Kovača v reprezentanco zavrniti zaradi študijskih obveznosti, zaradi težav s poškodbami, s katerimi se ubadata sprejemalca Jure Okroglič in Primož Vidmar, pa bo reprezentanci zdaj vendarle lahko na voljo.

"V zadnjih dneh mi je nekako le uspelo uskladiti študijske obveznosti in s Samom Miklavcem sva se dogovorila, da se pridružim treningom v Kranjski Gori. Kot vse kaže bom z ekipo odpotoval tudi na Nizozemsko in v Ukrajino. Vesel sem, da bom spet lahko zaigral v reprezentančnem dresu in veselim se nastopov v evropski ligi," je po prvih treningih dejal Matej Kök.

Okroglič in Vidmar na prvi tekmi evropske lige ne bosta odpotovala, doma pa ju čakajo treningi po prilagojenem programu.