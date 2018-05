Slovenija ne skriva cilja. Želi na zaključni turnir evropske lige.

Priprave slovenske odbojkarske reprezentance

V Kranjski Gori vadi 15 odbojkarjev, na katere bo Samo Miklavc lahko računal na obračunih z Nizozemsko, Ukrajino in Turčijo, ki bodo na sporedu od 20. maja do 6. junija, slovenska izbrana vrsta pa se nadeja tudi uvrstitve na zaključni turnir, ki bo 13. in 14. junija na Češkem.

"Z dozdajšnjim delom smo lahko zadovoljni. Vsi igralci so prišli na priprave motivirani in željni dokazovanja. Tudi novinci so se zelo dobro vključili v ekipo, tako da na treningih lahko kakovostno delamo. V dopoldanskem času pozornost posvečamo predvsem telesni pripravi in tehničnim elementom, v popoldanskem delu pa uigravamo ekipo, ki bo nastopala v novoustanovljeni evropski ligi," je dejal slovenski strateg, ki bo v prvem delu reprezentančne sezone opravljal vlogo selektorja.

Štern se je že priključil ekipi Tonček Štern je odpravil zdravstvene težave. Foto: Sportida Miklavc, ki mu pri delu pomaga Sebastijan Škorc, na pripravah za zdaj lahko računa na vseh 15 odbojkarjev, saj večjih težav z boleznimi oziroma poškodbami v izbrani vrsti ni. "Za zdaj je vse v redu, razen vsakodnevnih manjših zadev, ki pa so posledica tega, da so nekateri igralci v klubih trenirali v veliko manjšem ritmu, kot je ritem treningov v reprezentanci. Tonček Štern je del priprav izpustil zaradi bolezni, a se je že priključil ekipi. Vse drugo poteka po načrtih," sporoča Miklavc.

Kot pod vodstvom Kovača

Slovenski odbojkarji vadijo v Kranjski Gori. Foto: Vid Ponikvar Slovenski selektor je že na začetku priprav napovedal, da je cilj letošnje evropske lige uvrstitev na zaključni turnir: "Jedro reprezentance v evropski ligi bodo tvorili tisti igralci, ki so bili v izbrani vrsti že v lanski sezoni, torej Jan Kozamernik, Tonček in Žiga Štern, Jan Klobučar in Sašo Štalekar. Sicer pa imamo na treningih 15 igralcev, ki so med seboj zelo enakovredni, tako da lahko normalno treniramo. Način treninga je enak kot v lanski sezoni, ko je treninge vodil Slobodan Kovač. Intenzivnost je zelo visoka in zato menim, da se lahko nadejamo podobnih odbojkarskih predstav kot v zadnjih sezonah."

Reprezentanca ima na voljo še teden dni priprav, že prihodnjo soboto pa bodo slovenski odbojkarji odpotovali na Nizozemsko in se dan kasneje v Doetinchemu srečali s tamkajšnjo izbrano vrsto.