Slovenski selektor odhaja drugam

''Zenit je nesporni kralj ruskega prvenstva, a tudi mi imamo velike ambicije. Kot trener od svoje ekipe želim največ in želim, da igrajo najboljše, kar se da. Želim si, da nam uspe priti do visoke nivoja in se vključimo v boj za prvaka,'' je za spletno stran WorldofVolley dejal slovenski selektor Slobodan Kovač, ki se trenutno mudi na počitnicah, slovensko izbrano vrsto pa v evropski ligi vodi njegov pomočnik Samo Miklavc.

Srbski strokovnjak se bo slovenskemu taboru priključil na pripravah pred za Slovenijo zgodovinskim septembrskim svetovnim prvenstvom v Italiji in Bolgariji. Slovenski odbojkarji bodo na njem nastopili prvič.