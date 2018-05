Četrta ničla Slovenije, Kovačev cilj jasen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija že od samega začetka tekmovanja igra brez najboljših, za nameček pa so ji zagodle še poškodbe. Na četrti tekmi ni mogla računati niti na svojega najboljšega dozdajšnjega moža Tončka Šterna, ki zaradi poškodbe reber ne bo mogel pomagati slovenski izbrani vrsti niti na zadnjih dveh tekmah.

Tako kot v nedeljo v Mariboru so Turki prevladovali tudi Samsunu in brez težav preskočili neizkušeno slovensko zasedbo, ki ostaja brez točk in možnosti za uvrstitev na zaključni turnir zlate evropske lige.

Kovač ima jasen načrt

''Vem, da Sloveniji ne kaže dobro, a odločili smo se, da našim bolj izkušenim igralcem damo malce več počitka,'' je v intervjuju za spletno stran World of Volley dejal slovenski selektor Slobodan Kovač, ki se še kako dobro spominja, kako so s fanti minulo poletje prepotovali pol sveta in si po pravilniku zagotovili prvi razred svetovne lige, nato pa po kraji, ki je športni svet ne pomni, ostali praznih rok.

Slovenci so v pretekli sezoni zmagali v drugem razredu svetovne odbojke, FIVB pa je ustanovila novo tekmovanje in pozabila na Slovenijo. Foto: Sportida

Evropska liga naj ne bi štela za točke, ki jih reprezentance zbirajo za položaj na lestvici FIVB in v boju za Tokio 2020. Zakaj smo zapisali "naj bi"? Ker se v odbojki pravila spreminjajo z danes na jutri in Slovenci so že potegnili kratko. Upajmo, da je ne bodo še enkrat.

Energije, ki so jo lani porabili v lovu za svetovno ligo, jim ni mogel vrniti nihče, tudi rezultat na lanskem EP ni bil takšen, kot so si želeli, zato so se v tej sezoni odločili, da jo v tej sezoni privarčujejo za septembrsko, za Slovenijo zgodovinsko prvo svetovno prvenstvo.

''Najboljši se bodo vrnili za priprave na dogodek leta. To je naš cilj. Želimo pokazati in dokazati vsem, da Slovenija sodi v sam svetovni vrh,'' je še dodal Kovač, ki bo v prihodnji sezoni vodil ruskega velikana, Belogorje iz Belgoroda.

Zlata evropska liga, 4. krog: Sreda, 26. maj:

Turčija : Slovenija 3:0 (22, 15, 19)

Güngör 16, Aydin 11; Detela 12, Ž. Štern 9, Kozamernik 8



19.00 Ukrajina - Nizozemska Lestvica:

1. Turčija 4 tekme – 11 točk

2. Ukrajina 3 - 5

3. Nizozemska 3 – 5

4. Slovenija 4 – 0