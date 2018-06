Slovenci bodo sanjali soigralca Klemna Čebulja #foto

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v Mariboru proti Nizozemcem odigrala še zadnje srečanje evropske lige in tulipanom, ki so v uvodnem obračunu v Doetinchemu slavili s 3:1, priznala premoč z istim izidom.

Slovenski odbojkarji, ki so igrali v skupini B, skupaj s Turčijo, Nizozemsko in Ukrajino, so tekmovanje končali z eno zmago (nad Ukrajino) in petimi porazi.

Možnosti za uvrstitev na sklepni turnir najboljše četverice v evropski ligi, so dokončno izgubili že z porazom proti Turčiji, ki je končala na prvem mestu in se prebila na turnir.

Slovenci so se od tekmovanja želeli posloviti z zmago, a so jim to tulipani preprečili. V vrstah oranžnih je blestel soigralec Klemna Čebulja pri Milanu, Nimir Abdel-Aziz, ki je Slovencem nasul neverjetnih 37 točk.

Fotoutrinki skozi objektiv Urbana Urbanca/Sportida

Zlata evropska liga, 6. krog: Sreda, 6. junij:

Slovenija : Nizozemska 1:3 (-19, -23, 23, -14)

Detela 18, Klobučar 17, Okroglič 12; Abdel-Aziz 37, Plak in Andringa 11



Ukrajina : Turčija 3:2 (29, -23, -23, 19, 11)

Plotnicki 22, Tevkun 21; Lagumdžija 31, Aydin 12, Cam 11 Lestvica:

1. Turčija 6 tekem – 13 točk

...........................................

2. Nizozemska 6 – 12

3. Ukrajina 6 - 9

4. Slovenija 6 – 2