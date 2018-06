Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski odbojkarski prvak ACH Volley je podaljšal sodelovanje z blokerjem Dikom Purićem, so sporočili iz ljubljanskega kluba. Purić je pri slovenskih prvakih prvič zaigral v sezoni 2014/15, pred tem je igral za drugoligaško ekipo Črnuče.

"Všeč mi je, da je ekipe iz minule sezone bolj ali manj ostala nespremenjena in jo lahko gradimo za naprej. Veselim se vseh mednarodnih tekmovanj, kjer mislim, da ima ta ekipa še veliko rezerve, kar je tudi cilj naslednjo sezono pokazati," je po podaljšanju sodelovanja dejal 202 cm visoki odbojkar.

Pred tem so to storili tudi veterana Matija Pleško in Rok Satler ter Jan Pokeršnik.

