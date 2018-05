ACH Volley po spremembah LP neposredno v skupinski del

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Državne prvakinje, odbojkarice Nove KBM Branik, si bodo nastop v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju skušale priigrati v kvalifikacijah, v katerih bo po novem lahko igral tudi slovenski podprvak v moški konkurenci, kamniški Calcit Volley, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Evropska odbojkarska zveza Cev, ki sledi želji po bolj prestižnih in tržno zanimivih tekmovanjih, je povsem spremenila format lige prvakov za prihodnjo sezono in prvič doslej upoštevala tudi predloge klubov, tako da bo po dolgem času sistem tekmovanja v moški in ženski konkurenci poenoten.

V skupinskem delu tekmovanja bo nastopilo 20 ekip, od tega najboljših 18 z lestvice ter dve iz kvalifikacij. Ekipe bodo v skupinskem delu razvrščene v pet skupin s po štirimi ekipami, ki se bodo med seboj pomerile po dvokrožnem sistemu. Poraženci iz 1., 2. in 3. kroga kvalifikacij bodo svojo pot nadaljevali v pokalu Cev.

Predstavili novo lestvico lige prvakov

V Luksemburgu so predstavili tudi novo lestvico lige prvakov, ki upošteva rezultate vseh ekip iz posamezne države v sezonah 2015/16, 2016/17 in 2017/18. Pri razvrstitvi prvih 18 ekip v skupine se bo upoštevalo kakovost ekip, prav tako pa tudi njihova vlaganja v odbojko. Sistem kvalifikacij za ligo prvakov obljublja, da bo pravičnejši in naj bi povečal možnosti ekip iz nižje uvrščenih nacionalnih zvez za napredovanje v četrti krog.

Iz skupinskega dela bo v izločilne boje nato napredovalo osem ekip, pet prvouvrščenih in tri najboljše drugouvrščene, ki se bodo med seboj pomerile na dveh četrtfinalnih tekmah. Tudi polfinalni dvoboj bo potekal po sistemu dveh tekem, doma in v gosteh, namesto zaključnega turnirja najboljših štirih ekip pa bo na sporedu le veliki finale (moški in ženske skupaj), ki ga bo gostil vnaprej določen organizator.

Po besedah predsednika Ceva Aleksandra Boričića se za evropsko odbojko začenja novo obdobje: "Cev povečuje svoje naložbe na vseh ravneh, s promocijo, blagovno znamko ter pokritostjo na družbenih omrežjih pa dviguje odbojko na neprimerljivo višjo raven, hkrati pa povečuje tudi nagradni sklad. Zelo sem ponosen, ker lahko rečem, da zahvaljujoč trudu, ki ga vlaga Cev in dobremu, ekipnemu sodelovanju odpiramo novo obdobje za evropsko odbojko."