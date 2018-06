Bravo: Slovenci prišli do prve zmage!

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v petem krogu zlate evropske lige vendarle prišla do prve zmage. V Mariboru je po ogorčenem boju premagala Ukrajino in ji s tem preprečila, da bi ohranila možnosti za prvo mesto v skupini B ter s tem uvrstitev na zaključni turnir.

Slovenci so igrali bolje kot na prejšnjih tekmah, predvsem so stabilizirali sprejem. V napadu so sicer imeli nekaj težav, a so to kompenzirali s servisi in blokom.

Zlata evropska liga, 4. krog: Sobota, 2. junij:

Nizozemska : Turčija 3:2 (-24, 21, 22, -23, 9)

Abdel-Aziz 26, Van Garderen 16; Toy 19, Güngör 16 Nedelja, 3. junij:

Slovenija : Ukrajina 3:2 (20, -21, -21, 23, 14)

Ž. Štern 16, Klobučar 14, Kozamernik 12; Plotnickij 20, Tevkun 19, Semenuk 13 Lestvica:

1. Turčija 5 tekem – 12 točk

2. Nizozemska 5 – 9

3. Ukrajina 5 - 7

4. Slovenija 5 – 2