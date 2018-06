Pokeršnik in Zemljak deveta na Kitajskem

Slovenska odbojkarja na mivki, Jan Pokeršnik in Nejc Zemljak, sta na turnirju svetovne lige na Kitajskem osvojila deveto mesto. Naši predstavnici, Nina Zdešar in Katarina Bulc, sta na svojem prvem turnirju v svetovni konkurenci obstali v kvalifikacijah. Na turnirju v Turčiji se namreč nista uvrstili na glavni del turnirja.

Mladi slovenski odbojkarici na mivki sta se v prvem krogu predtekmovanja v Alanyji pomerili z Madžarkama Eszter Lutter in Szandro Szombathelyi. Zdešarjeva in Bulčeva sta se v prvem nizu veselili zmage z 21:16, v drugem sta bili tekmeci uspešnejši z 21:14, odločilni tretji niz pa sta Madžarki dobili s 15:5.

"Prvi niz sta dekleti odigrali odlično, zelo dobro sta sprejemali in si z dobrimi podajami omogočili lažje delo v napadih. Stekel jima je tudi začetni udarec. Sta pa Nina in Katarina zelo mladi in za to starost je značilno, da igralci ne morejo ohranjati koncentracije do konca tekme, kar se je v nadaljevanju poznalo pri vseh elementih igre.

Drugače sem pa zadovoljna, da se do konca nista predali in sta se borili za vsako točko," je nastop 16-letne Zdešarjeve in 17-letne Bulčeve ocenila Tjaša Jančar, ki še okreva po poškodbi hrbta in je dekleti v vlogi trenerke spremljala v Turčiji.

Nina Zdešar in Katarina Bulc sta v Turčiji obstali v kvalifikacijah.

V moški konkurenci sta Jan Pokeršnik in Nejc Zemljak nastopila na turnirju svetovne lige v Jinjiangu. Slovenska odbojkarja sta nastopila neposredno v skupinskem delu tekmovanja in slavila tako proti Izraelcema Netanelu Ohani in Shaniju Cohenu (21:17 in 21:17) kot proti Japoncema Takumiju Takahashiju in Yusukeju Ishijami (21:12 in 21:18).

Pokeršnik in Zemljak sta se tako uvrstila v izločilne boje, a sta morala v osmini finala priznati premoč Kitajcema Pengu Gau in Yangu Leju, in sicer z 12:21, 21:12 in 10:15. Naša predstavnika sta turnir tako zaključila na deveta mestu.

