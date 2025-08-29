Uefa bogato nagradila vroče Celjane. Kaj pa zdaj?

Nogometaši Celja v tej sezoni ne navdušujejo le na domačem prvenstvu, kjer so po šestih krogih še vedno stoodstotni in so si zagotovili veliko prednost pred tekmeci, ampak tudi v Evropi, kjer so si kot edini slovenski klub zagotovili nastop v glavnem delu konferenčne lige. Varovanci Alberta Riere bodo tako še drugič zapored izdatno napolnili klubsko blagajno, saj jih čaka večmilijonska nagrada Evropske nogometne zveze (Uefa), malo po 14. uri pa bodo izvedeli še imena šestih tekmecev. Med kandidati so tudi klubi iz najmočnejših lig na svetu Crystal Palace, Mainz, Strasbourg, Rayo Vallecano in stari znanec grofov Fiorentina.

Celjani ostajajo ponos slovenskega klubskega nogometa, saj se jim je kot edinemu predstavniku Slovenije uspelo uvrstiti v glavni del enega izmed treh evropskih tekmovanj. Kopru in Mariboru je to poletje spodletelo v drugem krogu kvalifikacij, Olimpiji pa v play-offu za konferenčno ligo.

Izbranci Alberta Riere so v odločilnem obračunu za dolgo evropsko jesen dvakrat premagali češki Banik. V Celju so bili boljši z 1:0, v gosteh pa izjemno formo potrdili z odmevno zmago s 2:0, s katero so v slabo voljo spravili do zadnjega kotička polne tribune v Ostravi. Zmago so posvetili poškodovanemu reprezentantu Marku Zabukovniku.

Žebelj v češko krsto je z imenitnim zadetkom za končnih 2:0 postavil slovenski reprezentant Žan Karničnik. Foto: Guliverimage

Celjska zasedba, ki je v poletnem prestopnem roku doživela velike spremembe, je tako klubu še drugič zapored omogočila bogato evropsko nagrado. Uefa bo vsakega udeleženca konferenčne lige nagradila s 3,17 milijona evrov, v ligaškem delu pa čaka vsakega izmed 36 nastopajočih še šest tekem, na katerih se bo zaslužek še večal. Vsaka zmaga prinaša dodatnih 400 tisoč evrov, slovenski pokalni zmagovalec pa bo imena šestih tekmecev, s katerimi se bo potegoval za točke v konferenčni ligi, izvedel danes malo po 14. uri.

Predsednik NK Celje Valerij Kolotilo bo še drugo sezono zapored spremljal nastope Rierove čete v glavnem delu konferenčne lige. Tako se v knežjem mestu v tej sezoni obetajo vsaj še tri evropske tekme. Foto: Aleš Fevžer

Kateri so kandidati? Iz vsakega izmed šestih kakovostnih bobnov bodo izžrebali enega tekmeca.

Možni tekmeci Celja: 1. boben: Fiorentina (Ita), AZ Alkmaar (Niz), Šahtar Doneck (Ukr), Slovan Bratislava (Slk), Rapid Dunaj (Avt), Legia Varšava (Pol) 2. boben: Sparta Praga (Češ), Dinamo Kijev (Ukr), Crystal Palace (Ang), Lech Poznań (Pol), Rayo Vallecano (Špa), Shamrock Rovers (Irs) 3. boben: Omonia Nikozija (Cip), Mainz (Nem), Strasbourg (Fra), Jagiellonia Bialystok (Pol), Rijeka (Hrv) 4. boben: Zrinjski Mostar (BiH), Lincoln Red Imps (Gib), KuPS Kuopio (Fin), AEK Atene (Grč), Aberdeen (Ško), Drita (Kos) 5. boben: Breiðablik (Isl), Sigma Olomouc (Češ), Samsunspor (Tur), Rakow (Pol), AEK Larnaka (Cip), Shkëndija (SMk) 6. boben: Häcken (Šve), Lausanne-Sport (Švi), Universitatea Craiova (Rom), Hamrun Spartans (Lat), Noah (Arm), Shelbourne (Irs)

Maribor šestkrat, vsi preostali pa petkrat

V zgodovini slovenskega nogometa so v glavnih delih evropskih tekmovanj nastopili štirje klubi. Maribor je trikrat nastopil v ligi prvakov in trikrat v ligi Europa, preostala trojica pa je v zadnjih sezonah izkušala nastop v konferenčni ligi. Celje bo tako v tej sezoni zaigralo v konferenčni ligi drugič, kar je pred tem uspelo Olimpiji, ki ji je armenski Noah preprečil tretjo zaporedno udeležbo, Mura pa je enkrat nastopila v konferenčni ligi.

Celjani so v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo odpravili Banik s skupnim rezultatom 3:0. Foto: Guliverimage

Celjani so v prejšnji sezoni pisali zgodovino, saj so se v konferenčni ligi uvrstili med osem najboljših klubov, v četrtfinalu pa jih je nato po hudem boju izločil favoriziran italijanski velikan Fiorentina. Zanimivo je, da bi se lahko grofje z vijolicami iz Toskane pomerili tudi v tej sezoni. O tem bo odločal ples kroglic, ki se bo začel ob 14. uri.

V ligaškem delu konferenčne lige bo nastopilo tudi pet slovenskih legionarjev. To so Kenan Bajrić (Slovan), Petar Stojanović (Legia), Dušan Stojinović (Jagiellonia), Dejan Petrovič (Rijeka) in Ester Sokler (Aberdeen).

Celjani nadaljujejo z izjemnimi evropskimi gostovanji. Po Luganu (5:0) so brez prejetega zadetka premagali v gosteh še češki Banik (2:0). Foto: Guliverimage

Pred tem bodo zaplesale tudi kroglice v ligi Europa. V ligaškem delu evropske lige bo nastopilo 36 klubov, med njimi jih bo kar nekaj tudi s slovenskimi nogometaši.