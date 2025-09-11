Azerbajdžan za zdaj ostaja brez finale lige prvakov

Finale nogometne lige prvakov 2027 bo namesto v Milanu na stadionu madridskega Atletica, je na zasedanju v Tirani odločila Evropska nogometna zveza (Uefa). Ženske se bodo za evropsko klubsko krono v letu 2027 spopadle na finalu v Varšavi.

Protikandidat Madridu za izvedbo finala je bil azerbajdžanski Baku, ki tako še kar čaka na premierno izvedbo finala najmočnejšega klubskega tekmovanja na svetu. Estadio Metropolitano v Madridu je finale že gostil leta 2019, ko je Liverpool z 2:0 ugnal Tottenham Hotspur. Baku je leta 2019 gostil finale evropske lige, na evropskem prvenstvu 2021 pa je prestolnica Azerbajdžana gostila štiri tekme.

Sprva bi morali finale lige prvakov 2027 gostoti v Milanu, kjer pa imajo prireditelji organizacijske težave s stadionom Giuseppe-Meazza-Stadion, zato jim je Uefa finalno tekmo vzela.

Prihodnje leto bo finale lige prvakov 30. maja na stadionu Puskas-Arena v Budimpešti. Slovenskim ljubiteljem nogometa pa se v neposredni bližini ponuja še en veliki derbi. Uefa je izvedbo super pokala zaupala Salzburgu, ki bo tekmo na svoji Red Bull Arena tekmo gostil 12. avgusta prihodnje leto.

Uefa je še določila, da bodo klubi v ligi prvakov ter evropski in konferenčni ligi v jesenskem delu, vse do končanega šestega kroga, lahko zamenjali po enega nogometaša, če bo zamenjava nujna zaradi hujše poškodbe ali dolgotrajne bolezni. Pri Uefi pravijo, da s tem klubom omogočajo, da ohranijo enako število nogometašev s pravico nastopa, nogometaše pa ščitijo pred prekomerno obremenitvijo v primeru poškodbe soigralca.

Uefa je razpravljala tudi o želji vodstva španske in italijanske lige po selitvi določenega števila tekem v ZDA in Avstralijo. Izvršni odbor se je seznanil s problematiko, odločitve pa še ni, saj se želijo pri Uefi pred tem temeljito pogovoriti z vsemi vpletenimi deležniki. Konkretno gre v prvi fazi za tekmi Villarreal - Barcelona, ki naj bi bila 20. decembra v Miamiju, ter tekmo Milan - Como, ki naj bi jo italijanska ligaša v začetku februarja odigrala v Perthu.