Tako Celje kot Olimpija sta v četrtek uspešno opravila s play-offom za uvrstitev v konferenčno ligo. Celjani so na domači zelenici po porazu na prvi tekmi proti Pjuniku v drugo zmagali s 4:1 in si zagotovili evropsko jesen, uspešni so bili tudi nogometaši Olimpije, ki so po remiju na prvem obračunu z Rijeko (1:1) v Stožicah zmagali s kar 5:0.

Tako kot liga prvakov sta tudi liga Europa in konferenčna liga doživeli spremembi. V vseh tekmovanjih je Uefa ukinila skupinski del, saj so vsa tekmovanja postala ligaška, v njih pa bo po novem sodelovalo 36 ekip. Medtem ko ekipe v ligi prvakov in ligi Europa v prvem delu čaka osem tekem (štiri domače in štiri v gosteh), pa bo vsaka ekipa v konferenčni ligi odigrala šest tekem (tri doma in tri v gosteh). Klubi v konferenčni ligi so pred žrebom razdeljeni v šest kakovostnih bobnov, vsak izmed klubov pa bo z računalniškim žrebom dobil šest nasprotnikov. Olimpija bo žreb pričakala v tretjem kakovostnem bobnu, Celjani pa v šestem.

Olimpija je v četrtek v Stožicah visoko slavila. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Jakostni bobni pred žrebom: Skupina 1: Chelsea (Ang), Köbenhavn (Dan), Gent (Bel), Fiorentina (Ita), Lask (Avt), Real Betis (Špa) Skupina 2: Başakşehir (Tur), Molde (Nor), Legia Varšava (Pol), Heidenheim (Nem), Djurgården (Šve), APOEL (Cip) Skupina 3: SK Rapid (Avt), Omonoia (Cip), Helsinki (Fin), Vitória SC (Por), Astana (Kaz), Olimpija (Slo) Skupina 4: Cercle Brugge (Bel), Shamrock Rovers (Irs), The New Saints (Wal), Lugano (Švi), Hearts (Ško), Mladá Boleslav (Češ) Skupina 5: Petrocub (Mkd), St. Gallen (Švi), Panathinaikos (Grč), TSC (Srb), Borac (BiH), Jagiellonia (Pol) Skupina 6: Celje (Slo), Larne (S. Irs.), Dinamo-Minsk (Blr), Pafos (Cip), Víkingur (Isl), Noah (Arm)

Svoje nasprotnike bodo danes dočakali tudi slovenski legionarji. Ciprski Apoel z Vidom Belcem je pred žrebom v drugem bobnu, Borac iz Banja Luke z Aleksem Pihlerjem pa v petem. Obema ekipa se je sicer zalomilo na zadnji stopnički kvalifikacij v ligi Europa. Na svoje nasprotnike pa v petem bobnu čaka tudi Panathinaikos (Adam Gnezda Čerin, Andraž Šporar in Benjamin Verbič), poljska Legia z Blažem Kramerjem pa v drugem.

Tri tekme doma, tri v gosteh

Vsaka ekipa bo polovico tekem v ligaškem delu igrala doma, polovico v gosteh. Najboljših osem ekip se bo prebilo v osmino finala, ekipe med devetim in 24. mestom pa bodo igrale play-off za osmino finala s po eno tekmo doma in eno v gosteh. Ekipe od vključno 25. mesta navzdol bodo izpadle iz evropskih tekmovanj za to sezono.

Celjani so v četrtek poskrbeli za največji klubski uspeh v Evropi. Foto: www.alesfevzer.com

Vsako izmed treh tekmovanj (liga prvakov, liga Europa in konferenčna liga) bo v novi sezoni deležno tudi ekskluzivnega tedna, v katerem bodo odigrani dvoboji zgolj v enem tekmovanju. Začelo se bo z ekskluzivnim tednom lige prvakov, ki bo s prvim krogom zaživela 17., 18. in 19. septembra. Torej v torek, sredo in četrtek, ki je bil do zdaj rezerviran le za "manjša" tekmovanja. Liga Europa bo zaznamovala evropski teden s tekmami, odigranimi 25. in 26. septembra, konferenčna liga pa bo v središču pozornosti 19. decembra.

Tako kot v ligi prvakov bo dokončen razpored tekem znan v soboto.

Kdaj bodo tekme konferenčne lige v tej sezoni? Ligaška faza: 1. krog: 3. oktober 2024

2. krog: 24. oktober 2024

3. krog: 7. november 2024

4. krog: 28. november 2024

5. krog: 12. december 2024

6. krog: 19. december 2024 Izločilni del: dodatni boji za play-off: 13. in 20. februar 2025

osmina finala: 6. in 13. marec 2025

četrtfinale: 10. in 17. april 2025

polfinale: 1. in 8. maj 2025

finale: 28. maj 2025

