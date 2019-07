Slovenski rekorder po številu državnih naslovov (15) in še marsičem drugem ima veliko izkušenj z igranjem v evropskih tekmovanjih. To pred povratnim srečanjem 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov v napovedih izpostavlja tudi trener Aika Rikard Norling. Mariborčani so se ne nazadnje v skupinski del lige prvakov uvrstili že trikrat, švedski velikan pa le enkrat.

Zanimivo je, da sta oba orala ledino med evropsko elito v sezoni 1999/2000. Ravno na prehodu v novo tisočletje, ko je slovenski nogomet doživljal evforijo do takrat povsem nepredstavljivih razsežnosti. Takrat je najprej zaploskal senzacionalnemu uspehu NK Maribor, ki se je prvič uvrstil v donosno ligo prvakov, nato pa še zlati Katančevi generaciji, ki si je zagotovila krstni nastop na evropskem prvenstvu. Ni pa manjkalo veliko, da bi se vijoličasta četa prvič družila z najmočnejšimi evropskimi klubi že leto prej.

Nizozemski velikan se je sprehajal po robu

Jan Bruggink je v 69. minuti srečanja v Eindhovnu premagal Gorana Stankovića (2:1) in izsilil podaljške. Foto: Reuters Maribor se je v sezoni 1998/99 spogledoval z ogromno senzacijo. V odločilnem krogu kvalifikacij, takrat sta se igrala le dva kroga, je naletel na nekdanjega evropskega prvaka, nizozemskega velikana PSV Eindhoven. Izbranci Bojana Prašnikarja se ga niso ustrašili. Na prvi tekmi so s pomočjo domačih navijačev ugnali Nizozemce z 2:1, nato pa spravili klub z bogatim sponzorjem še v večje nelagodje, ko so na stadionu Philips hitro povedli. Dalibor Filipović je popeljal Maribor v vodstvo, ki pa ni trajalo dolgo. Kaj kmalu je izenačil Ruud van Nistelrooy, pozneje eden najboljših napadalcev na svetu.

Maribor je bil še vedno na pragu presenečenja, navijači PSV pa so obnemeli v 63. minuti, ko je Damjan Gajser streljal proti vratom, a je žoga na nesrečo Prašnikarjeve čete zadela okvir vrat. Starejšega brata zdajšnjega pomočnika trenerja Maribora Saše Gajserja je le nekaj centimetrov ločilo od največjega zadetka kariere. PSV je do konca rednega dela zadel za 2:1, nato pa v podaljšku vendarle upravičil vlogo favorita in izločil Mariborčane (4:1).

Sloviti angleški trener Bobby Robson (1933-2009), ki je treniral tudi Barcelono, Porto, Sporting, Newcastle in angleško reprezentanco, se je leta 1998 po zmagi nad Mariborom zahvalil boginji sreče. Foto: Reuters

Njegov trener Bobby Robson je po dvoboju večkrat poudaril, da je njegovim izbrancem na pomoč priskočila sreča. Vijolice so bile blizu podvigu, s pridobljenimi izkušnjami pa leto dni pozneje predramile Evrope ter se prek Genka in Lyona vpisale v zgodovino.

Črne minute vijolic na Cipru

Bojan Prašnikar leta 2002 na Cipru z Mariborom ni ubranil prednosti s prve tekme (2:1). Foto: Reuters Sledila so leta, ko je bil Maribor nesporni kralj slovenskih zelenic, v kvalifikacijah za ligo prvakov pa bolj ali manj doživljal neuspehe. V sezoni 2002/03 se je ponovno pod vodstvom Bojana Prašnikarja nameril na ciprskega prvaka. V Ljudskem vrtu je zmagal z 2:1, nato pa si na gostovanju v Nikoziji polepšal večer z vodstvom. Dvoboj se je začel po željah gostov s sončne strani Alp. Samir Duro, borbeni legionar iz Bosne in Hercegovine, je popeljal Maribor v vodstvo po strelu z bele točke, a veselje ni trajalo dolgo.

Ciprčani so že v naslednjem napadu izenačili, do konca prvega dela pa še povedli (2:1). Sledile so nove črne minute Prašnikarjevih izbrancev. Apoel je po 69 minutah vodil že s 4:1, vratar Tomaž Murko je nemočno širil roke, slabega končnega vtisa ni popravil niti drugi gol Dura. Maribor v zadnjih sedmih minutah ni več našel poti do tega, kako še enkrat premagati ciprskega vratarja.

Maribor je izgubil z 2:4 in končal evropsko sezono že v začetku avgusta. Tako mu niti drugič v klubski zgodovini do napredovanja ni pomagala domača zmaga z 2:1.

V tretje gre rado, Maribor šokiral Škote

Jasmin Handanović je bil eden izmed junakov enega najlepših remijev NK Maribor vseh časov. Foto: Reuters Kdor čaka, vendarle dočaka. Mariboru se je izšlo v tretje! Prvič je napredoval po domači zmagi z 2:1, žrtev pa je bil sloviti škotski klub. Moštvo Glasgow Rangers je moralo na prvi tekmi odločilnega kroga kvalifikacij za vstop v skupinski del evropske lige priznati premoč vijolicam. Darko Milanič je leta 2011 popeljal vijolice do tesne, a toliko bolj dragocene zmage z 2:1. Ko je večina gledalcev že mislila, da se bo dvoboj končal brez zmagovalcev, je Etien Velikonja poskrbel, da je bilo drugače. Atraktivno je v zadnjih sekundah srečanja zatresel škotsko mrežo in priskrbel Mariboru prednost. Na koncu se je izkazala za odločilno, saj si je Maribor z njeno pomočjo priboril prvi nastop v skupinskem delu evropskega tekmovanja po letu 1999.

Po prvem polčasu je rezultat na polnem Ibrox Parku ostal nespremenjen. Bilo je 0:0, kar je bil rezultat, ki je ustrezal gostom. Nato pa je v 55. minuti sledil ogromen šok za Škote. Zadetek, ki spada med najlepše evropske trenutke NK Maribor, je dosegel Dalibor Volaš. Maribor se je znašel pred vrati nebes. Dvajset minut pozneje je ameriški reprezentant Carlos Botanegra z izenačenjem na 1:1 poskrbel za dramo, ki pa se je razpletla v korist Slovencev.

Zbrani Jasmin Handanović je začaral mrežo do konca srečanja, igralci pa so hiteli v objem trenerju Milaniču. Vijoličasta odprava je bilo po vrnitvi v domovino deležna kraljevskega sprejema, takratna evforija pa je le še potrdila, da v Sloveniji ni bolj nogometnega mesta od štajerske prestolnice.

Bo po Velikonji in Volašu zadel še Viler?

Maribor je tako v tretjem poskusu le ohranil prednost po domači zmagi z 2:1. Bo ponovil scenarij izpred osmih let tudi danes, ko bo gostoval v Stockholmu in skušal izločiti AIK? Če bi bili malce vraževerni, bi ob pregledu zadetkov, ki so Mariboru tlakovali pot do evropskega podviga leta 2011, ugotovili, da sta najbolj pomembna dosegla Primorca s priimkom, ki se začne na črko V.

Mariborska obramba je na Škotskem pred osmimi leti pod vodstvom Darka Milaniča klonila le enkrat. Foto: Reuters

Bi lahko po Velikonji in Volašu zlata vreden zadetek dosegel še Mitja Viler, izkušeni branilec in eden redkih, ki so v živo izkusili čar nepozabnega remija v Glasgowu? Poleg njega so takrat barve Maribora branili še zdajšnji kapetan Marcos Tavares, pa Aleksander Rajčević, Martin Milec in Jasmin Handanović. Danes imajo priložnost, da Maribor približajo novemu evropskemu podvigu. Obračun v Stockholmu se bo na stadionu Friends Arena začel ob 19. uri.