Zahović pohvalil Milaniča, ki ve, kako utišati Švede #video

Slovenski nogometni prvak Maribor bo v sredo na največjem švedskem stadionu branil prednost zadetka (2:1) in poskušal v 2. krogu kvalifikacij lige prvakov izločiti AIK. Trener vijolic Darko Milanič napoveduje igro na zmago, svojim izbrancem pa poskuša vcepiti, naj zaigrajo odločno in pametno.

Mariborčani se spogledujejo z novim evropskim uspehom. Če bodo na stadionu Friends Arena, ki sprejme okrog 50 tisoč gledalcev, izločili AIK, si bodo zagotovili vsaj še štiri evropske tekme, hkrati pa se sanjskemu preboju v skupinski del lige prvakov približali le še na dva koraka.

Če Darku Milaniču v Prvi ligi Telekom Slovenije v zadnjih tednih ne uspevajo načrti, mu gre v Evropi, kjer prihajajo do izraza zlasti izkušnje in taktična disciplina, bistveno bolje. Na nedeljski predstavi ni najbolj navdušil mariborskega občinstva, ki je po zgodnji izključitvi branilca Olimpije Vitalijsa Maksimenka pričakovalo izrazitejši juriš na zeleno-bela vrata, a se mu že v sredo obeta priložnost. Lahko izloči bogatejše Švede in obudi spomin na številne vijolične pravljice, s pomočjo katerih si je Maribor zgradil status enega od najbolj spoštovanih športnih kolektivov na tem delu Evrope.

Zahović navdušen nad taktično kulturo igralcev

Zlatko Zahović je zadovoljen, da odhaja Maribor v Skandinavijo z dobro popotnico. Foto: Urban Urbanc/Sportida Športni direktor Zlatko Zahović, ki ga bo na Švedskem spremljal na klopi, mu stoji ob strani. Zaupa trenerju in verjame, da bo znal igralce dobro pripraviti na izziv, ki ga pripravljajo Švedi.

''Navdušuje me taktična kultura, ki jo želimo ohraniti in vcepiti glede na novince, kar pomeni razliko med velikimi in majhnimi ekipami ter velikimi in majhnimi rezultati ter s tem tudi pri identiteti kluba. Ko imaš taktično kulturo, imaš ničlo nasprotnika, tudi srečo. Vse drugo so detajli in na Švedsko gremo z dobro popotnico,'' je po derbiju z Olimpijo, ki se je končal brez zadetkov, strnil dolgoletni prvi kadrovnik slovenskih prvakov.

Če bi Maribor ponovil rezultat 0:0 tudi v Stockholmu, bi napredoval v 3. krog kvalifikacij, podobno bi v primeru ohranitve začetnega rezultata v četrtek veljalo tudi za Olimpijo.

Švedi bodo hiteli

AIK mora za napredovanje nujno zatresti mrežo Kenana Pirića. Zaradi tega pričakuje mariborski tabor hitrejšo igro gostiteljev in zelo zahtevno tekmo. ''Tekma bo polna ritma. Morali jo bomo odigrati odločno, zelo pametno. Merimo na zmago,'' je napovedal zmagoviti strateg Maribora. Svojim izbrancem je zabičal, naj ne ponavljajo napak, kot je bila tista v 28. minuti prve tekme na Štajerskem, ko so gostom darovali žogo, nato pa jim dovolili globoko podajo v kazenski prostor, iz katere je izkušeni kapetan Aika zatresel mrežo vijolic.

Maribor pred tekmo v Stockholmu, prispevek Planet TV:

''Na prvi tekmi smo bili zelo dobri. Škoda za tisti zadetek. Bili smo malce preveč odprti, to na tej tekmi ne pride v poštev. Švedi bodo hiteli. Želeli bodo igrati drugače, nam vsiliti njihov način. Zato bo treba biti pameten in odločen v svojem načinu.'' O tem, česa je zmožen Aik pred domačim občinstvom, se je prepričal v 1. krogu kvalifikacij, ko je doma s 3:1 ugnal gruzijskega prvaka Ararat. ''Sprva je kazalo, kot da nimajo možnosti, potem pa se je zelo hitro zgodilo tisto, česar si tekmec ni želel. Mi si tega ne smemo dovoliti, ampak moramo slediti načrtu vso tekmo.''

Na kaj mora biti Maribor pozoren?

Švedski prvak je v Ljudskem vrtu izgubil z 1:2. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Milanič je v nadaljevanju še natančneje pojasnil, na kaj morajo biti pozorni njegovi izbranci v sredo. ''Ne smemo jim pustiti globinskih podaj, kjer so zelo nevarni in nam bodo poskušali uteči. Želijo igrati z veliko predložki. Želijo imeti veliko prekinitev v napadu. To bomo morali na vsak način prekiniti,'' je razkril nekatere cilje, s pomočjo katerih se želi po tekmi z igralci veseliti napredovanja.

Prepričan je, da lahko Maribor še enkrat premaga AIK in nadaljuje zmagoviti niz v Evropi, h kateremu mu bo lahko pomagal tudi razigrani novinec Rok Kronaveter, ki je zadel v polno še na vsaki evropski tekmi, na kateri je branil barve Maribora.

V Stockholmu na tribunah ne bo manjkalo švedskih navijačev, a to Mariborčanov ne skrbi. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Milanič se ne boji pritiska, ki ga bo ustvarjalo več deset tisoč glasnih švedskih navijačev. Da bo glasno, mu je zagotovil tudi pomočnik Saša Gajser, ki si je ogledal njihovo zadnjo tekmo na domačem igrišču. ''Zahteve njihovih navijačev so visoke, a če odigraš nekaj dobrega in umiriš tekmeca, je takoj na stadionu pri njihovih navijačih mogoče čutiti, da nekaj ni v redu. To moramo delati,'' si želi, da bi med tekmo pogledoval na tribune in spremljal začudene poglede švedskih navijačev, presenečenih nad hrabrim in kakovostnim odporom Mariborčanov.

Povratna tekma se bo začela v sredo ob 19. uri po slovenskem času.