Mariborčani so se danes odpravili v Stockholm, kjer jih v sredo čaka odločilen spopad za preboj v 3. krog kvalifikacij za ligo prvakov. Rok Kronaveter, v tej sezoni najboljši strelec vijolic, je prepričan, da je slovenski prvak kakovostnejši od švedskega in se bo jutri veselil napredovanja.

Odkar je zapustil Ljubljano, poskrbel za enega najbolj odmevnih prestopov zadnjih let in oblekel vijolični dres, na zelenici še ni razočaral. Navijači Maribora so zelo zadovoljni z njegovimi predstavami, zlasti na evropskih preizkušnjah, na katerih vijolice v začetku sezone beležijo le zmage.

Če bo Maribor zaigral kot doma ...

Mariborčani so prejšnji teden doma ugnali AIK z 2:1. Foto: Miloš Vujinović/Sportida V kvalifikacijah za ligo prvakov so odigrali tri tekme, na vseh treh premagali tekmeca s severa Evrope (dvakrat Valur, enkrat AIK), še vselej pa se je med strelce vpisal Rok Kronaveter. Tudi prejšnji teden, ko je švedski prvak v mestu ob Dravi izgubil z 1:2.

Izkušeni Mariborčan, ki je pri 32 letih uresničil otroške sanje in zaigral v vijoličnem dresu v Ljudskem vrtu, lahko strelski niz nadaljuje na enem najlepših evropskih stadionov, prekrasnem Friends Arena v Stockholmu, a se s tem ne obremenjuje. Veliko več bi mu pomenilo napredovanje kluba v 3. krog kvalifikacij za ligo prvakov, ki bi Milaničevo četo še bolj približalo velikemu cilju, nastopu v enem izmed skupinskih delov evropskih tekmovanj, s tem pa tudi mikavnim milijonom evrov, ki bi kot nagrada Evropske nogometne zveze (Uefa) kapnili na klubski račun.

''Pričakujemo težko tekmo. Švedi bodo verjetno že od začetka pritisnili, saj morajo za napredovanje vsaj enkrat zadeti, a smo že na prvi tekmi dokazali, da imamo kakovost in lahko igramo proti njim. Če bomo igrali podobno, bi lahko šli naprej,'' je izkušeni zvezni igralec prepričan, da bi se Mariborčanom ob ponovitvi predstave izpred slabega tedna dni lahko nasmihalo napredovanje v 3. krog.

Maribor kakovostnejši od švedskega prvaka

Strokovno vodstvo NK Maribor je odpotovalo na Švedsko z velikim optimizmom. Foto: Miloš Vujinović/Sportida ''Pomembno je, da ne prejmemo zadetka. Tudi 0:0 nas pelje naprej. Bomo pa vsekakor poskušali doseči zadetek, ker ne verjamem, da bi jih lahko dosti prejeli,'' računa, da bi lahko slovenski prvak dokončno prekrižal načrte Švedom z zadetkom v gosteh.

''Upam, da bomo še boljši kot na prvi tekmi. Tehnično smo boljši od njih, kar se je videlo že v Mariboru, ko smo držali žogo in jih tudi pritisnili, tako da si niso uspeli priigrati resnejše priložnosti. Smo kakovostnejši,'' je Kronaveter samozavestno sklenil primerjavo ekip in jeziček na tehtnici postavil na stran 15-kratnih slovenskih prvakov. Na povratni tekmi pričakujejo drugačno igro Aika, a tudi poudarja, da bo veliko odvisno od tega, koliko mu jo bo Maribor sploh pustil igrati.

Evropske tekme NK Maribor v tej sezoni: Maribor : AIK 2:1

Strelca: Kronaveter, Ivković Maribor : Valur 2:0

Strelca: Kronaveter, Tavares Valur : Maribor 0:3

Strelci: Peričić, Hotić, Kronaveter

Po Rudonji za AIK usoden še Kronaveter?

Ko je Kronaveter nosil zeleno-beli dres, je nekaj časa sodeloval tudi z Mladenom Rudonjo, ki ga AIK nosi v prijetnem spominu. Foto: Vid Ponikvar Maribor je v skupinskem delu lige prvakov zaigral že trikrat, AIK Solna, ki ima globljo denarnico, pa le enkrat. Če bodo Švedi v sredo izpadli proti izbrancem Darka Milaniča, bodo po dveh desetletjih doživeli še eno razočaranje zaradi Slovencev. Še v prejšnjem stoletju jih je namreč v Evropi presenetilo ajdovsko Primorje in izločilo po zadetku Mladena Rudonje.

S Primorcem je Kronaveter nekaj časa sodeloval v Stožicah, ko je nosil dres Olimpije in pomagal zmajem do dveh naslovov državnih prvakov, zdaj pa bo skušal uresničiti evropske sanje v rojstnem mestu in z Mariborom okusiti, kako je igrati odmevne tekme v Evropi, vsaj do zime. ''Na začetku sezone se je tako meni kot ekipi v Evropi vse "poklopilo". Gremo po napredovanje,'' je bil odločen na mariborskem letališču, kjer se je vijolična odprava v dopoldanskih urah odpravila proti Skandinaviji.

V Ljudski vrt je pripotovalo 650 navijačev Aika, jutri bodo napolnili stadion Friends Arena, ki ima več kot 50 tisoč mest. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Bučnega ozračja, ki ga bo ustvarilo več deset tisoč navijačev na stadionu Friends Arena, se ne boji. Še več. To doživlja kot dodatno motivacijo. ''To je za nas morda še dodatna spodbuda, da jih premagamo in napredujemo. Vsi vemo, kaj to prinaša,'' se dobro zaveda pomembnosti srečanja, saj bi si Maribor z napredovanjem zagotovil vsaj še štiri evropske tekme (v primeru izpada v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov bi nadaljeval sezono v play-offu kvalifikacij za ligo Europa) in se močno približal skupinskemu delu.

Na tribunah mu ni bilo enostavno

Rok Kronaveter zaradi rdečega kartona na gostovanju v Velenju v nedeljo ni mogel pomagati soigralcem proti Olimpiji. Manjkal bo tudi v soboto v Murski Soboti. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Maribor se je odpravil na Švedsko po nedeljskem remiju, ko se je v večnem derbiju razšel z Olimpijo brez zadetkov. Navijači vijolic so po 15. minuti, ko so Ljubljančani ostali brez izključenega Vitalijsa Maksimenka, pričakovali napadalen odgovor Maribora in lov na zmago, s končnim izkupičkom pa niso mogli biti preveč zadovoljni, saj v prvenstvo še vedno gledajo zeleno-belim v hrbet z zaostankom petih točk. V nedeljo se je v igri Maribora, zlasti v napadu, poznala odsotnost Kronavetra. Kako pa je Mariborčan, ki ni smel nastopiti zaradi rdečega kartona v Velenju, spremljal večni derbi na tribunah? ''Ni bilo enostavno,'' je priznal občasni slovenski reprezentant.

''Ni lahko gledati tekme s tribune, a sem že pred tem vedel, kakšna je kazen. Tako je pač v nogometu.'' Za edino srečo v nesreči, ker ni mogel pomagati soigralcem proti nekdanjemu klubu, si šteje spoznanje, da si je lahko malce odpočil po napornem ritmu v začetku sezone. V dveh tednih je odigral pet tekem. ''Verjetno se je poznala utrujenost, tako da mi je to prišlo prav. Zdaj sem dobro pripravljen za to tekmo,'' je dejal za sklep, to pa so tudi besede, ki bi morale skrbeti tabor Aika, saj v tej sezoni še ni bilo evropske tekme, na kateri se zimzeleni Kronaveter ne bi vpisal med strelce.

Če bi Mariborčani podobno kot v nedeljo zadržali mrežo nedotaknjeno tudi v Stockholmu, bi napredovali v 3. krog kvalifikacij. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida

Če se bo tudi jutri, se bo splošna ocena, da je bil njegov prihod v Ljudski vrt imenitna poteza vodstva kluba, v očeh navijačev le še dodatno utrdila, Maribor pa se bo začel počasi pripravljati na izzive v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov, kjer bi se srečal z boljšim iz obračuna med beloruskim in norveškim prvakom. BATE Borisov je bil podobno kot Maribor na prvi tekmi, igral jo je doma, boljši od Rosenborga z 2:1.