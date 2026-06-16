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Avtor:
Š. L.

Torek,
16. 6. 2026,
13.40

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Francoska nogometna reprezentanca argentinska nogometna reprezentanca Alžirija Avstrija Irak norveška nogometna reprezentanca Erling Braut Haaland Lionel Messi Lionel Messi

Torek, 16. 6. 2026, 13.40

58 minut

SP 2026 v nogometu, 6. tekmovalni dan

Dan za zvezdnike: Mbappe, Haaland, Messi ...

Avtor:
Š. L.

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Kylian Mbappe | Kylian Mbappe | Foto Reuters

Kylian Mbappe

Foto: Reuters

Na svetovnem prvenstvu v nogometu bodo danes in v noči na sredo prvič na delu aktualni prvaki Argentinci in podprvaki Francozi. Zadnje danes ob 21.00 čaka srečanje s Senegalom, Argentina na čelu z Lionelom Messijem pa se bo ponoči pomerila z Alžirijo. Še pred tem se bosta srečala Irak in Norveška, že zgodaj zjutraj v sredo (6.00) pa bosta dogajanje sklenili Avstrija in Jordanija.

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Za uvod v torkov spored se bosta na stadionu MetLife pomerila tretja in 15. reprezentanca na Fifini lestvici, Francija in Senegal. Skupino I, v kateri sta bila tudi Norveška in Irak, so že ob žrebu decembra lani poimenovali skupina smrti turnirja, Francija pa je bila med favoriti za osvojitev tretjega pokala svetovnega prvenstva to poletje. Senegal še vedno upa, da bo ponovno postal prvak Afriškega pokala narodov 2025, potem ko mu je Afriška nogometna zveza odvzela naslov. Do zdaj na svetovnih prvenstvih Senegalci še niso prišli dlje kot do četrtfinala. 

Po sezoni za pozabo bo pod drobnogledom Kylian Mbappe, ki je odločen, da bo znova zasijal na največjem nogometnem odru. Mbappe je dominiral na dveh svetovnih prvenstvih in ima možnost, da to poletje postane najboljši strelec turnirja vseh časov.

Haaland bo prvič okusil čar igranja na svetovnih prvenstvih. | Foto: Guliverimage Haaland bo prvič okusil čar igranja na svetovnih prvenstvih. Foto: Guliverimage Oči uperjene v Haalanda

Nočni spored po slovenskem času bosta ob polnoči odprla Irak in Norveška. Na stadionu v Bostonu bo zvezdnik Manchester Cityja Erling Haaland prvič zaigral na tekmi svetovnega prvenstva. "Mislim, da je najboljši strelec na svetu," je dejal norveški selektor Stale Solbakken. "Fizično je pripravljen. Mislim, da je na treningih postopoma igral vedno bolje. Je tam, kjer želi biti, in upam, da mu bo ekipa lahko ponudila to, kar potrebuje za doseganje golov. Če Erlingu daš priložnosti, ima tendenco, da doseže gol," je dodal. Oseminpetdesetletnik je na kratko zavrnil ugibanja o tem, ali naj bi Real Madrid poskušal podpisati pogodbo s Haalandom. "O tem se sploh nisva pogovarjala," je dejal. "Ne zanima me in o tem nisem slišal ničesar."

Messi bo postal rekorder  

Lionel Messi bo postal prvi nogometaš v zgodovini, ki bo zaigral na kar šestih svetovnih prvenstvih, čaka ga tudi že njegova 200. tekma v dresu Argentine. 38-letni nogometaš, ki bo prihodnjo sredo praznoval rojstni dan, bo skušal z ekipo ponoviti uspeh zadnjega svetovnega prvenstva, ko so Argentinci v Katarju šli vse do konca. Če bi jim to uspelo tudi tokrat, bi postali šele druga ekipa po Braziliji (1958, 1962), ki ji je uspelo ubraniti naslov prvaka. Messi naj bi bil po težavah s poškodbami stoodstotno nared za začetek svetovnega prvenstva, Argentinci pa se bodo za uvod pomerili z Alžirijo na stadionu Arrowhead v Kansas Cityju.

Lionel Messi bo na tem SP pisal zgodovino. | Foto: Reuters Lionel Messi bo na tem SP pisal zgodovino. Foto: Reuters

"Izkušnje z zadnjega svetovnega prvenstva kažejo, da prva tekma ni bistvena. Je pomembna, vendar smo mirni, saj vemo, da se stvari ne bodo končale s prvo tekmo," je pred srečanjem poudaril selektor Argentine Lionel Scaloni in ob tem spomnil na zadnje prvenstvo, ko je Argentina izgubila prvo tekmo proti Savdski Arabiji, nato pa osvojila naslov.

"Vedno imam težave zaradi ravni igralcev v reprezentanci, poleg tega, da je kateri od njih poškodovan, kar pa ni res. Poškodovanih ni," je zatrdil. Čeprav ni jasno, ali bo Messi prvič po tekmi proti Zambiji 31. marca zaigral v začetni postavi, je centralni branilec Nicolas Otamendi dejal, da je Messi odlično razpoložen in pripravljen. "Je preprost fant, ki uživa v treningih. Pripravljen je na začetek," je Otamendi povedal o Messiju. "Ob njem hočeš garati, njegova navzočnost te prisili, da se ne sprostiš, da vedno poskušaš biti z njim, ga podpirati, mu pomagati. Skupaj se zabavamo in smejimo, mislim, da moramo igrati kot prava ekipa," je dodal.

Vrnitev Avstrije

Spored bosta ob šesti uri zjutraj po slovenskem času sklenili Avstrija in Jordanija, ki se bosta pomerili na stadionu Levi's v Santa Clari. Avstrija je na zadnjih devetih tekmah svetovnega prvenstva dobila le eno, a je treba poudariti, da bo za Avstrijce to prvi nastop na svetovnih prvenstvih po kar 28 letih. Na svetovnem nogometnem spektaklu niso nastopili vse od francoskega prvenstva 1998, kjer so izpadli v skupinskem delu, potem ko so na treh tekmah osvojili le dve točki.

SP 2026, 6. tekmovalni dan:

16. junij, torek (+ še tri jutranje tekme):
17. junij, sreda

Lestvica skupine I

Lestvica skupine J

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