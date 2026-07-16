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Avtor:
STA

Četrtek,
16. 7. 2026,
7.20

Osveženo pred

43 minut

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nogometna tržnica Leandro Trossard Arsenal Bešiktaš

Četrtek, 16. 7. 2026, 7.20

43 minut

Nogometna tržnica, 16. julij

Leandro Trossard iz Arsenala v Bešiktaš

Avtor:
STA

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Leandro Trossard | Leandro Trossard je zapustil Arsenal. | Foto Reuters

Leandro Trossard je zapustil Arsenal.

Foto: Reuters

Belgijski nogometni reprezentant Leandro Trossard je zapustil angleški Arsenal in se preselil k turškemu velikanu Bešiktašu iz Istanbula, so v sredo potrdili pri londonskem klubu. Po poročanju britanskih medijev vrednost prestopa znaša okoli 15,3 milijona britanskih funtov oziroma 18 milijonov evrov.

Enaintridesetletni krilni napadalec, ki je letos nastopil tudi na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, je Arsenal okrepil v začetku leta 2023 po prestopu iz Brightona. V dresu londonskega kluba je v vseh tekmovanjih odigral 174 tekem ter dosegel 36 golov in 34 podaj.

Bil je tudi pomemben člen v moštvu španskega trenerja Mikela Artete, ki je v sezoni 2025/26 osvojilo naslov angleškega prvaka, prvega po več kot dveh desetletjih.

"Zahvaljujemo se Leu za njegov pomemben prispevek k uspehom kluba in mu želimo veliko sreče v nadaljevanju kariere," so po odhodu Trossarda zapisali pri topničarjih.

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