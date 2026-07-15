Predsednik vlade Janez Janša se danes mudi na obisku v Ukrajini, kjer se bo udeležil srečanja voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim se bo sestal tudi na dvostranskem srečanju, so danes sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

V Kijevu bo danes potekalo srečanje voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope, na katerem bodo govorili o varnostnih, političnih in gospodarskih izzivih ter o krepitvi sodelovanja v podporo Ukrajini.

To bo peti takšen vrh, ki se ga bodo poleg voditeljev držav regije udeležili tudi predstavniki EU.

Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, bo na vrhu prisotna tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Srečal se bo z Zelenskim in predsednico Moldavije

V uradu so napovedali, da se bo Janša, ki je glede na objavo na omrežju X že prispel v Kijev, ob dnevu državnosti Ukrajine najprej udeležil slovesnosti na Trgu sv. Mihaela, kasneje pa bo v predsedniški palači opravil bilateralni srečanji z Zelenskim in predsednico Moldavije Maio Sandu.

Janša je kot predsednik vlade skupaj s takratnim premierjem Poljske Mateuszom Morawieckim in takratnim češkim premierjem Petrom Fialo Kijev obiskal že kmalu po začetku ruske invazije na Ukrajino, in sicer marca 2022. Bili so prvi tuji voditelji, ki so približno tri tedne po začetku vojne obiskali ukrajinsko prestolnico, na obisku pa so se srečali z Zelenskim.

Kijev je Janša nato ponovno obiskal marca 2023, ko se je srečal s takratnim predsednikom ukrajinske vlade Denisom Šmihalom.

Slovenija bo letos Ukrajini namenila 50 milijonov ameriških dolarjev

Janša je na nedavnem vrhu zavezništva zveze Nato v Ankari napovedal, da bo Slovenija za vojaško pomoč Ukrajini letos namenila 50 milijonov ameriških dolarjev.

Po udeležbi na vrhu t. i. koalicije voljnih ta teden v Parizu je prav tako zagotovil nadaljnjo polno podporo Ukrajini. Ugotovil je okrepitev pripravljenosti na pomoč tej državi, a obžaloval, da se to ni zgodilo že prej, češ da bi bila v tem primeru vojna že končana.