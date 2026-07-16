Bo letos padla magična meja 500 kilometrov na uro? Kitajci napovedujejo nov poskus.

Po preboju mejnikov 200, 300 in 400 kilometrov na uro je pred avtomobilsko industrijo ostal še en velik hitrostni izziv. Kitajski BYD verjame, da bo njihov električni superšportnik yangwang U9 xtreme že letos postal prvi serijski avtomobil, ki bo presegel hitrost 500 kilometrov na uro.

Podpredsednica družbe BYD Stella Li je na festivalu hitrosti v Goodwoodu razkrila, da se podjetje pripravlja na nov rekordni poskus s superšportnim modelom yangwang U9 xtreme. Potem ko je avtomobil lani dosegel hitrost 496,22 kilometra na uro, želijo novembra preseči eno zadnjih velikih mej med serijskimi avtomobili – hitrost 500 kilometrov na uro.

Lanski rekord so postavili na nemškem testnem poligonu Automotive Testing Papenburg (ATP), kjer je yangwang U9 xtreme prehitel bugatti chiron super sport 300+, ki je dosegel 490,5 kilometra na uro. Čeprav Koenigsegg z avtomobilom jesko absolut na podlagi simulacij obljublja še višjo končno hitrost, takšnega rekorda doslej še niso potrdil v praksi.

Foto: BYD

Koenigsegg agera RS med postavljanjem rekorda v ZDA. Foto: Koenigsegg

Rekordi najvišjih hitrosti serijskih avtomobilov so sicer pogosto predmet razprav, saj različni proizvajalci uporabljajo različne metode merjenja. Za najbolj verodostojne veljajo dvosmerne vožnje na isti stezi v kratkem časovnem razmaku, pri katerih se izračuna povprečna hitrost. Mnogi odmevni dosežki – med njimi tudi Bugattijev preboj meje 300 milj na uro (490,48 km/h) in lanski rekord Yangwanga z 496,22 km/h – so bili doseženi le v eni smeri, zato jih nekateri strokovnjaki ne uvrščajo med povsem primerljive rekorde.

Prvi serijski avtomobil nad 200 km/h: Bugatti Type 57 S. Leta 1934 je dosegel približno 200 km/h, kar je bil takrat izjemen dosežek za cestni avtomobil.

Bugatti Type 57 S. Leta 1934 je dosegel približno 200 km/h, kar je bil takrat izjemen dosežek za cestni avtomobil. Prvi serijski avtomobil nad 300 km/h: Bugatti EB110 SS. Leta 1992 je dosegel približno 342 km/h in kot prvi serijski avtomobil presegel mejo 300 km/h.

Bugatti EB110 SS. Leta 1992 je dosegel približno 342 km/h in kot prvi serijski avtomobil presegel mejo 300 km/h. 1998 – McLaren F1: 386,4 km/h

– McLaren F1: 386,4 km/h 2005 – Koenigsegg CCR: 387,9 km/h

– Koenigsegg CCR: 387,9 km/h 2007 – Bugatti Veyron 16.4: 407 km/h

– Bugatti Veyron 16.4: 407 km/h 2010 – Bugatti Veyron Super Sport: 431 km/h

– Bugatti Veyron Super Sport: 431 km/h 2017 – Koenigsegg Agera RS: 447,2 km/h (povprečje dveh voženj v nasprotnih smereh, rekord, ki ga številni še vedno štejejo za najbolj strogo potrjen rekord serijskega avtomobila)

– Koenigsegg Agera RS: 447,2 km/h (povprečje dveh voženj v nasprotnih smereh, rekord, ki ga številni še vedno štejejo za najbolj strogo potrjen rekord serijskega avtomobila) 2019 – Bugatti Chiron Super Sport 300+: 490,48 km/h (enosmerna vožnja, prvi avtomobil nad 300 miljami na uro)

– Bugatti Chiron Super Sport 300+: 490,48 km/h (enosmerna vožnja, prvi avtomobil nad 300 miljami na uro) 2025 – Yangwang U9 Xtreme: 496,22 km/h (enosmerna vožnja na poligonu ATP v Nemčiji, po navedbah BYD najvišja dosežena hitrost serijskega avtomobila)

Lani je imel voznik še 1,5 sekunde rezerve

Po besedah Stelle Li je razvojna ekipa po lanskem poskusu ugotovila, da avtomobil še ni dosegel svojih skrajnih zmogljivosti. Analiza telemetrije je namreč pokazala, da je imel voznik Marc Basseng po doseženi rekordni hitrosti na voljo še približno 1,5 sekunde vožnje s polnim plinom, preden je moral zaradi dolžine steze začeti zavirati. To je spodbudilo odločitev za nov rekordni poskus.

Tudi letošnji poskus bo predvidoma potekal na 12,3 kilometra dolgem hitrostnem poligonu ATP v Papenburgu, ki ima dve približno štiri kilometre dolgi ravnini. Prav dolžina steze je eden ključnih dejavnikov pri doseganju ekstremnih hitrosti, saj avtomobil potrebuje dovolj prostora tako za pospeševanje kot za varno zaustavljanje.

Na voljo imajo skoraj 3.000 "konjev"

Različica U9 Xtreme je še zmogljivejša izvedba že tako izjemno zmogljivega modela Yangwang U9. Opremljena je z obsežnimi aerodinamičnimi izboljšavami, med katerimi so večji sprednji spojler iz ogljikovih vlaken, nov difuzor, preoblikovan pokrov motorja in veliko zadnje krilo.

Za pogon skrbijo štirje elektromotorji na platformi e4 s skupno močjo 2.220 kilovatov oziroma skoraj 3.000 "konjskih moči". Sistem za porazdelitev navora med posameznimi kolesi deluje izjemno hitro in prilagoditve opravi do stokrat na sekundo, kar omogoča boljši oprijem tudi pri ekstremnih hitrostih.

