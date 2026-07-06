Nedelja na svetovnem prvenstvu je prinesla dva četrtfinala. Za uvod je Norveška na krilih dveh zadetkov Erlinga Haalanda z 2:1 (0:0) presenetljivo izločila rekorderko po številu naslovov, Brazilijo. Ob 2. uri v noči na ponedeljek se bodo sogostitelji Mehičani zoperstavili Angležem, tudi za Ciudad de Mexico so v času tekme predvidene padavine.

Nedelja, 5. julij:

Norveška nogometna reprezentanca je naslednja udeleženka četrtfinala svetovnega prvenstva, potem ko je z 2:1 šokirala Brazilijo.

V katero smer se bo obrnila tekma, so Norvežani, ki so tokrat lahko računali na povratnika po poškodbi Juliana Ryersona, napovedali že z odločnim startom v tekmo. Ti so v četrti minuti po hitri akciji preko Patricka Berga zadeli, a je bilo slavje kratko, saj je bil na začetku akcije v prepovedanem položaju kapetan Martin Odegaard.

Norvežani so hitro zadeli, a je bil gol zaradi prepovedanega položaja na začetku akcije razveljavljen. Foto: Reuters

Pestro dogajanje se je zatem nadaljevalo. V deseti minuti se je na tleh v kazenskem prostoru Norveške po posredovanju Kristofferja Ajerja znašel Matheus Cunha. Brazilci so takoj streljali najstrožjo kazen, glavni sodnik Ismail Elfath pa je nato po ogledu videoposnetka res pokazal na belo piko.

Odgovornost je nato prevzel Bruno Guimaraes, ki je skušal s "cepetanjem" zmesti vratarja Norveške Orjana Nylanda, žogo je poslal proti desnemu spodnjemu kotu vrat Norveške, a se je Nyland izkazal z obrambo. Tudi v nadaljevanju prvega polčasa se je norveški vratar dvakrat zelo izkazal, na drugi strani so nekatere priložnosti iskali tudi Norvežani, a se je prvi polčas končal brez zadetkov.

Orjan Nyland je zaklenil vrata. Foto: Reuters

V 58. minuti je nato brazilski selektor Carlo Ancelotti namesto Cunhe v igro poslal 19-letnega Endricka. ta se je le minuto kasneje po izjemni asistenci Viniciusa Jr. sam znašel pred vrati Norveške, a ob svojem drugem stiku z žogo streljal mimo leve vratnice. Po živahnem nadaljevanju je v 68. minuti završalo med brazilskimi navijači, saj je v igro vstopil Neymar, a bil večino časa povsem neopazen.

Haaland našel pot do mreže, Neymar s častnim zadetkom

V 80. minuti pa je vendarle sledila sprememba na semaforju in eksplozija navdušenja med navijači Norveške. Po natančni podaji z leve Andreasa Schejlderupa je odlično pred vrati Alissona reagiral Erling Haaland, ki je visoko skočil v zrak in žogo z glavo poslal v mrežo Brazilije. Eden od glavnih norveških junakov je bil še naprej vratar Nyland, ki je v 85. minuti po neposrečenem poskusu izbijanja žoge norveške obrambe daleč od gola s konicami prstov preprečil avtogol, potem ko je žogo poslal v vratnico.

Na krilih odličnega branjenja pa je za Norveško v zadnji minuti rednega dela srečanja sledila nova nagrada. Z roba kazenskega prostora se je za izjemno močan in natančen strel v desni spodnji kot vrat Alissona odločil Haaland ter s svojim drugim zadetkom poslal zadnji žebelj v krsto Brazilije. V dresu Norveške se je sicer na 14. tekmi že kar 26. vpisal med strelce, na lestvici strelcev prvenstva pa se je s sedmimi izenačil na vrhu z Mbappejem in Messijem.

Neymar v solzah po koncu tekme. Foto: Reuters

V izdihljajih tekme je nato Leo Ostigard ob boju za žogo s komolcem v lastnem kazenskem prostoru nerodno posredoval nad Casemirom, sodnik pa je pokazal na belo piko. V stoti minuti je nato končni izid 1:2 z enajstmetrovko postavil Neymar.

Norvežani so sicer iz skupine napredovali kot drugi, za Francozi, ki so si v soboto že priigrali četrtfinale. V prvem krogu izločilnih bojev so nato strli odpor žilavega tekmeca Slonokoščene obale.

Angleži proti Mehičanom

Na drugi tekmi nedeljske osmine finala bo pestro 2.200 metrov nad morjem v Ciudad de Mexicu, kjer se bodo sogostitelji Mehičani pomerili z Angleži. Mehičani navdušujejo, skupinski del so končali na prvem mestu brez poraza, v šestnajstini finala pa z 2:0 izločili Ekvador. Še več, na štirih tekmah niso prejeli niti zadetka.

Na drugi strani so Angleži v izločilne boje prav tako napredovali s prvega mesta, v šestnajstini finala pa jih je namučil DR Kongo. Ta je povedel v sedmi minuti, nato pa je v zadnjem delu tekme na sceno stopil Harry Kane in z dvema goloma priskrbel tesno zmago.

Pred hotelom, v katerem so nastanjeni Angleži, je okrepljena policijska varnost. Foto: Reuters

Angleži so upali, da bodo svojo rezidenco v Mexico Cityju dlje časa ohranili v tajnosti, a so Mehičani hitro izvedeli, kje prebivajo. Tako je ob prihodu avtobusa angleške reprezentance pred hotelom pričakalo nekaj sto mehiških navijačev, opremljenih z megafoni, bobni, pa tudi pirotehniko, ki so izžvižgali tekmece svojih rojakov, poskrbeli pa tudi za ognjemet. Podobno se je pred šestnajstino finala zgodilo Ekvadorcem, ki so jim razgreti Mehičani pred hotelom kratili spanec.

Po poročanju BBC so mehiške oblasti izdatno okrepile varnost in policijsko prisotnost. Pred hotelom Angležev naj bi bilo več kot sto policistov v neprebojnih jopičih, ki skrbijo za varnost.

Police have moved fans 200m down the street outside the england team hotel pic.twitter.com/A9qL42GoLp — Daily Mail Sport (@MailSport) July 5, 2026

Unfortunately, the Mexican police could not expel the Mexican fans who were present in front of the English players hotel because there were too many of them, they had already set off fireworks and played music.pic.twitter.com/V1qXzbipHD — Football Fans Stuff (@officialffsnews) July 5, 2026

Police have moved fans 200m down the street outside the england team hotel pic.twitter.com/A9qL42GoLp — Daily Mail Sport (@MailSport) July 5, 2026

Najboljši strelci: 7 – Haaland (Norveška), Messi (Argentina), Mbappe (Francija)

5 – Kane (Anglija)

4 – Dembele (Francija), Oyarzabal (Španija), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Quinones (Mehika), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

SP 2026, 25. tekmovalni dan, osmina finala:

Nedelja, 5. julij: