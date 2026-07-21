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Pogrešajo 37-letnico iz Ljubljane
Svojci pogrešajo 37-letno Dijano Marković iz Ljubljane. Visoka je okoli 162 centimetrov, suhe postave, modrih oči, svetlih daljših las, oblečena naj bi bila v športna oblačila in kapo s ščitnikom. V nedeljo se je od doma odpeljala z belim vozilom peugeot 208 z registrsko oznako LJ 75-INC, verjetno na območje Storžiča oziroma Tržiča.
Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali policijsko postajo Ljubljana Šiška na 01 583 37 00, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.