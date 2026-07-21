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Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
21. 7. 2026,
14.12

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
pogrešan pogrešane osebe Ljubljana policija

Torek, 21. 7. 2026, 14.12

24 minut

Pogrešajo 37-letnico iz Ljubljane

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Dijana Marković | Foto PU Ljubljana

Foto: PU Ljubljana

Svojci pogrešajo 37-letno Dijano Marković iz Ljubljane. Visoka je okoli 162 centimetrov, suhe postave, modrih oči, svetlih daljših las, oblečena naj bi bila v športna oblačila in kapo s ščitnikom. V nedeljo se je od doma odpeljala z belim vozilom peugeot 208 z registrsko oznako LJ 75-INC, verjetno na območje Storžiča oziroma Tržiča.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali policijsko postajo Ljubljana Šiška na 01 583 37 00, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

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