Pogrešajo 37-letnico iz Ljubljane

Svojci pogrešajo 37-letno Dijano Marković iz Ljubljane. Visoka je okoli 162 centimetrov, suhe postave, modrih oči, svetlih daljših las, oblečena naj bi bila v športna oblačila in kapo s ščitnikom. V nedeljo se je od doma odpeljala z belim vozilom peugeot 208 z registrsko oznako LJ 75-INC, verjetno na območje Storžiča oziroma Tržiča.