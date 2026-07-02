Je tekma med Hrvaško in Portugalsko ogrožena?

Na svetovnem nogometnem prvenstvu se nadaljujejo dvoboji šestnajstine finala. Obeta se še nogometna poslastica, ko se bosta v noči na petek pomerili reprezentanci Hrvaške in Portugalske. Pred tem se bosta pomerili Španija in Avstrija, v zgodnjih jutranjih urah pa še Švica in Alžirija.

SP 2026, šestnajstina finala:

2. julij, četrtek:

Koliko lahko še pomaga Cristiano Ronaldo? Foto: Guliverimage

Hrvaško nogometno reprezentanco v šestnajstini finala svetovnega prvenstva čaka težka tekma. Nasproti ji bo stala Portugalska, ki po kakovosti in imenih v reprezentanci sodi med favorite. A Hrvati verjamejo, da lahko z disciplinirano in taktično dobro igro pripravijo presenečenje.

Veliko pozornosti je znova usmerjene v Cristiana Ronalda. Ta je na letošnjem SP zablestel le proti Uzbekistanu, na preostalih tekmah pa se ni več tako izkazal. Mnogi opozarjajo, da Ronaldo ni več v formi, ko bi lahko res pomagal reprezentanci.

Foto: Guliverimage Zaradi neviht rumeno opozorilo

Dvoboj med Hrvaško in Portugalsko v Torontu bi lahko zaznamovale tudi nepredvidljive in zahtevne vremenske razmere. Temperatura zraka bi se lahko dvignila na 32 stopinj Celzija. Kanadski meteorologi so celo izdali rumeno opozorilo zaradi možnosti neviht. Če bi se nevihta z grmenjem približala igrišču na manj kot 13 kilometrov, bi morali tekmo začasno prekiniti.

Foto: Guliverimage

Španci so tokrat veliki favoriti

Španija bo v šestnajstini finala igrala proti Avstriji in je velik favorit. Evropski prvaki so neporaženi že na 34 zaporednih tekmah, na SP pa še niso prejeli zadetka. Avstrijci, ki prvič po 44 letih igrajo v izločilnih bojih svetovnega prvenstva, pa bodo skušali izkoristiti prav vsako morebitno špansko napako in pripraviti veliko presenečenje.

Alžirija lovi zgodovinsko zmago

Švica se tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu želi prebiti med najboljših 16 reprezentanc, kar ji je uspelo že na zadnjih štirih prvenstvih. V skupinskem delu je osvojila prvo mesto, Alžirija pa se je v izločilne boje prebila kot ena najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc. Alžirci zdaj lovijo sploh prvo zmago v izločilnih bojih na svetovnih prvenstvih.

Najboljši strelci: 6 – Mbappe (Francija), Messi (Argentina)

5 – Haaland (Norveška), Kane (Anglija)

4 – Dembele (Francija), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Quinones (Mehika), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

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SP 2026, 22. tekmovalni dan, šestnajstina finala:

2. julij, četrtek:

Spored šestnajstine finala SP 2006: Nedelja, 28. junij Južna Afrika : Kanada 0:1 (0:0) Ponedeljek, 29. junij Brazilija : Japonska 2:1 (0:1)

Nemčija : Paragvaj 4:5 po 11-m (1:1, 0:1) Torek, 30. junij Nizozemska : Maroko 3:4 po 11-m (1:1, 0:0)

Slonokoščena obala : Norveška 1:2 (0:1)

Francija : Švedska 3:0 (1:0) Sreda, 1. julij Mehika : Ekvador 2:0 (2:0)

Anglija : DR Kongo 2:1 (0:1)

Belgija : Senegal 3:2 po podaljšku (2:2, 0:1) Četrtek, 2. julij ZDA : Bosna in Hercegovina 2:0 (1:0)

21.00 Los Angeles: Španija – Avstrija Petek, 3. julij 1.00 Toronto: Portugalska – Hrvaška

5.00 Vancouver: Švica – Alžirija

20.00 Dallas: Avstralija – Egipt Sobota, 4. julij 0.00 Miami: Argentina – Zelenortski otoki

3.30 Kansas City: Kolumbija – Gana

Pari osmine finala: Kanada - Maroko

Paragvaj - Francija

Brazilija - Norveška

Mehika - Anglija

Portugalska/Hrvaška - Španija/Avstrija

ZDA - Belgija

Argentina/Zelenortski otoki - Avstralija/Egipt

Švica/Alžirija - Kolumbija/Gana

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