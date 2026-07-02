Četrtek, 2. 7. 2026, 12.18
26 minut
SP 2026 v nogometu, 22. tekmovalni dan, šestnajstina finala
Je tekma med Hrvaško in Portugalsko ogrožena?
Na svetovnem nogometnem prvenstvu se nadaljujejo dvoboji šestnajstine finala. Obeta se še nogometna poslastica, ko se bosta v noči na petek pomerili reprezentanci Hrvaške in Portugalske. Pred tem se bosta pomerili Španija in Avstrija, v zgodnjih jutranjih urah pa še Švica in Alžirija.
SP 2026, šestnajstina finala:
Koliko lahko še pomaga Cristiano Ronaldo?
Hrvaško nogometno reprezentanco v šestnajstini finala svetovnega prvenstva čaka težka tekma. Nasproti ji bo stala Portugalska, ki po kakovosti in imenih v reprezentanci sodi med favorite. A Hrvati verjamejo, da lahko z disciplinirano in taktično dobro igro pripravijo presenečenje.
Veliko pozornosti je znova usmerjene v Cristiana Ronalda. Ta je na letošnjem SP zablestel le proti Uzbekistanu, na preostalih tekmah pa se ni več tako izkazal. Mnogi opozarjajo, da Ronaldo ni več v formi, ko bi lahko res pomagal reprezentanci.
Zaradi neviht rumeno opozorilo
Dvoboj med Hrvaško in Portugalsko v Torontu bi lahko zaznamovale tudi nepredvidljive in zahtevne vremenske razmere. Temperatura zraka bi se lahko dvignila na 32 stopinj Celzija. Kanadski meteorologi so celo izdali rumeno opozorilo zaradi možnosti neviht. Če bi se nevihta z grmenjem približala igrišču na manj kot 13 kilometrov, bi morali tekmo začasno prekiniti.
Španci so tokrat veliki favoriti
Španija bo v šestnajstini finala igrala proti Avstriji in je velik favorit. Evropski prvaki so neporaženi že na 34 zaporednih tekmah, na SP pa še niso prejeli zadetka. Avstrijci, ki prvič po 44 letih igrajo v izločilnih bojih svetovnega prvenstva, pa bodo skušali izkoristiti prav vsako morebitno špansko napako in pripraviti veliko presenečenje.
Alžirija lovi zgodovinsko zmago
Švica se tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu želi prebiti med najboljših 16 reprezentanc, kar ji je uspelo že na zadnjih štirih prvenstvih. V skupinskem delu je osvojila prvo mesto, Alžirija pa se je v izločilne boje prebila kot ena najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc. Alžirci zdaj lovijo sploh prvo zmago v izločilnih bojih na svetovnih prvenstvih.
Najboljši strelci:
6 – Mbappe (Francija), Messi (Argentina)
5 – Haaland (Norveška), Kane (Anglija)
4 – Dembele (Francija), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)
3 – Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Quinones (Mehika), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)
...
SP 2026, 22. tekmovalni dan, šestnajstina finala:
Spored šestnajstine finala SP 2006:
Nedelja, 28. junij
Južna Afrika : Kanada 0:1 (0:0)
Ponedeljek, 29. junij
Brazilija : Japonska 2:1 (0:1)
Nemčija : Paragvaj 4:5 po 11-m (1:1, 0:1)
Torek, 30. junij
Nizozemska : Maroko 3:4 po 11-m (1:1, 0:0)
Slonokoščena obala : Norveška 1:2 (0:1)
Francija : Švedska 3:0 (1:0)
Sreda, 1. julij
Mehika : Ekvador 2:0 (2:0)
Anglija : DR Kongo 2:1 (0:1)
Belgija : Senegal 3:2 po podaljšku (2:2, 0:1)
Četrtek, 2. julij
ZDA : Bosna in Hercegovina 2:0 (1:0)
21.00 Los Angeles: Španija – Avstrija
Petek, 3. julij
1.00 Toronto: Portugalska – Hrvaška
5.00 Vancouver: Švica – Alžirija
20.00 Dallas: Avstralija – Egipt
Sobota, 4. julij
0.00 Miami: Argentina – Zelenortski otoki
3.30 Kansas City: Kolumbija – Gana
Pari osmine finala:
Kanada - Maroko
Paragvaj - Francija
Brazilija - Norveška
Mehika - Anglija
Portugalska/Hrvaška - Španija/Avstrija
ZDA - Belgija
Argentina/Zelenortski otoki - Avstralija/Egipt
Švica/Alžirija - Kolumbija/Gana
Preberite še: