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Avtor:
STA

Četrtek,
2. 7. 2026,
13.30

Osveženo pred

20 minut

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Natisni članek
Hajime Moriyasu SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Četrtek, 2. 7. 2026, 13.30

20 minut

Ostaja

Hajima Moriyasu ostaja selektor Japonske

Avtor:
STA

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Hajime Moriyasu | Foto Reuters

Foto: Reuters

Selektor japonske nogometne reprezentance Hajime Moriyasu bo zagotovo nadaljeval delo v izbrani vrsti, poroča agencija Kyodo News. Vodstvo zveze želi, da Moriyasu ostane na čelu ekipe, ki je izpadla v šestnajstini finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi proti Braziliji. Uradna potrditev naj bi sledila v kratkem.

Japonska je v ponedeljek proti Braziliji izpadla po tem, ko so Južnoameričani zmagoviti zadetek za 2:1 dosegli v izdihljajih obračuna.

Moriyasu je Japonsko prevzel po SP 2018 v Rusiji. Nekateri japonski mediji so poročali, da bi Moriyasu lahko z zvezo podaljšal za leto dni in tako reprezentanco vodil na azijskem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Savdski Arabiji. Tam bodo Japonci igrali v skupini F proti branilcu naslova Katarju, Indoneziji in Tajski.

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